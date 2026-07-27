Без соцвиплат та зарплати: як повернути доступ до заблокованої картки через борг

Чоловік дивиться на банківську картку, суддівський молоток. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Вчора спокійно розраховувались карткою, а вже сьогодні термінал видає відмову. Додаток повідомляє про обмеження доступу до заощаджень. Для більшості людей блокування картки стає справжнім стресом.

Істинні причини блокування картки та як повернути право користуватися грошима розповіло онлайн-видання "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Чому заблокували картку

Думка про те, що банк самостійно блокує рахунок без поважних причин — помилкова. Дуже часто фінансова установа обмежує доступ до ваших коштів через наявність відкритого виконавчого провадження. Банк лише технічно виконує примусову постанову виконавця.

Причини для відкриття провадження можуть стати:

невиплачений кредит чи борги перед мікрофінансовими організаціями;

неоплачені штрафи за порушення ПДР;

заборгованість із комунальних послуг;

борги зі сплати аліментів;

будь-яке інше судове рішення, що набрало чинності.

Як відновити доступ до частини коштів

Все ж законодавство залишає боржникам "фінансову подушку" на життя. Ви маєте право офіційно закріпити один поточний рахунок для здійснення щомісячних витрат. Максимальна сума, якою дозволено користуватися на місяць, дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати. Кількість відкритих проти вас проваджень на цей ліміт не впливає.

Щоб оформити даний ліміт, необхідно:

Дізнатися в банку номер провадження та прізвище вашого виконавця. Ціі дані можна знайти у застосунку "Дія" в розділі "Виконавчі провадження" або через спеціальний держреєстр. Написати заяву виконавцю з проханням визначити конкретний рахунок для видаткових операцій. Дочекатися, поки виконавець надішле відповідну постанову до банку.

Що робити, якщо "заморозили" зарплату, пенсію чи соціальні виплати

Під арешт може потрапити картка, куди надходить зарплата, соціальна допомога для внутрішньо переміщених осіб або ж пенсія. Законом заборонено забирати ці гроші за борги.

Якщо такий рахунок заблоковано, негайно звертайтесь до банку, Пенсійного фонду чи соцзахисту і беріть довідку про джерело надходження коштів. Подавайте заяву виконавцю провадження. Коли він отримає підтвердження спецстатусу рахунку, то буде зобов'язаний зняти обмеження.

Коли арешт скасовують повністю

Повний доступ до всіх карт поновлюється за наступних причин:

борг повністю сплачено, а провадження закрите;

судове рішення чи виконавчий напис нотаріуса було успішно оскаржено й скасовано;

доведено факт помилкового відкриття справи.

Нагадаємо, нещодавно Новини.LIVE розповідали, що Приватбанк відмовив клієнту з тимчасово окупованої території зробити переказ коштів. Фінансова установа нагадує, що у клієнта є 30 днів на оскарження відмови.

Також Новини.LIVE повідомляли, що першочергово слід робити у разі помилкового переказу коштів на невідомий рахунок. Експерти зазначають, що для початку достатньо самостійно повідомити особу, який ви перерахували помилково кошти зробити повернення. У разі ігнорування — звертатись до відділення банку.