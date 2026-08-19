Пенсіонерам уріжуть першу вікову доплату: ПФУ пояснив причину

Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

День народження для пенсіонера може вплинути не лише на кількість свічок на торті, а й на суму пенсії. Якщо 70, 75 або 80 років виповнилося посеред місяця, вікову доплату не нараховують за весь місяць. Відомо, з якої дати починається виплата та скільки можна отримати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "На пенсії".

Коли починають нараховувати доплату

Вікову компенсаційну виплату встановлюють з дня, коли пенсіонеру виповнюється 70, 75 або 80 років. Тобто чекати першого числа наступного місяця не потрібно. Водночас за місяць, у якому настав відповідний вік, виплату розраховують з урахуванням дати народження.

Наприклад, якщо людині 3 серпня 2026 року виповнилося 70 років, доплата не нараховується за весь серпень. Її врахують із дня досягнення 70-річного віку — тобто з 3 числа.

Якщо ж день народження припав на 1 число, доплата враховується за весь місяць.

Скільки доплачують у 2026 році

Розмір компенсаційної виплати залежить від віку:

від 70 до 75 років — до 300 гривень на місяць;

від 75 до 80 років — до 456 гривень;

80 років і більше — до 570 гривень.

При цьому ці виплати не додаються одна до одної. Коли людині виповнюється 75 років, попередня доплата у 300 гривень замінюється виплатою до 456 гривень. Тобто фактичне збільшення становить до 156 гривень. Після 80 років виплата зростає до 570 гривень, тобто ще на 114 гривень.

Чому доплату отримають не всі

Є важлива умова: у 2026 році компенсацію призначають пенсіонерам, у яких загальний розмір пенсійної виплати не досягає 10 340,35 гривень. Йдеться про пенсію з урахуванням передбачених законом надбавок, підвищень та інших доплат. Тобто якщо загальна пенсійна виплата вже перевищує 10 340,35 гривень, вікову компенсацію не встановлюють.

Чи потрібно подавати заяву

Пенсіонерам не потрібно нічого робити. Вікову доплату Пенсійний фонд встановлює автоматично, без додаткового звернення. Вона призначається з дати досягнення відповідного віку, якщо людина відповідає встановленим умовам.

Раніше Новини.LIVE писали про щорічний перерахунок виплат пенсіонерам, які продовжують офіційно працювати та накопичувати страховий стаж. У 2026 році пенсію перерахували близько 2,8 мільйонів громадян, а підставою для підвищення може стати щонайменше 24 місяці додаткового стажу або два роки після попереднього перерахунку.

Також Новини.LIVE розповідали, що родини військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин, можуть мати право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Розмір виплати залежить від категорії отримувача та може становити 50–70% грошового забезпечення військового.