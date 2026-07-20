50% від мінімальної пенсії: кому з українців гарантують доплату

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Пенсійний фонд України (ПФУ) поінформував, за яких обставин громадянам можуть призначити доплату у 50% від розміру мінімальної пенсії у 2026 році. Така преференція доступна особливій категорії населення у разі виконання певних умов.

Про те, хто може претендувати на відповідну доплату, розповідають Новини.LIVE.

Кому ПФУ нарахує 50% від мінімальної пенсії у 2026 році

Українське пенсійне законодавство передбачає надання за низки життєвих обставин здебільшого незначних доплат, водночас особлива категорія громадян може пртенедувати на половину суми від мінімальної пенсії. Таким правом наділені колишні військовослужбовці, якщо утримують непрацездатних рідних.

Умови нарахування такої доплати закріплені законом №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

За інформацією Пенсійного фонду, держава гарантує надбавку військовослужбовцям рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, окрім строкової служби до таких видів пенсії:

до пенсійних виплат за вислугу років — для пенсіонерів, які вже не працюють;

до виплат з інвалідності — для громадян, які мають І-ІІІ групу інвалідності.

Водночас, право на додаткову суму може виникнути за дотримання певних умов. Такі виплати можуть призначити за утримання громадян, яким не надаються інші види державної підтримки. А саме у разі відсутності:

Звичайної пенсії; Соціальної допомоги для тих, хто позбавлений права на пенсію; Соціальної виплати для осіб з інвалідністю; Допомоги для осіб з інвалідністю з дитинства/дітям з інвалідністю; Соцопомоги для дітей (для одиноких матерів).

Правила ПФУ передбачають, що в разі наявності у громадянина одночасного права на пенсію, різні види соцдопомоги і на надбавку за непрацездатних рідних, дозволяється оформити лише одну з них на власний розсуд.

Як змінився розмір виплат та необхідні документи для оформлення

Згідно з чинним законодавством, розмір виплати для непрацюючих колишніх військових за утримання непрацездатних осіб становить 50% від розміру прожиткового мінімуму (мінімальна пенсія) станом на 1 січня календарного року.

У 2026 році розмір доплати зріс до 1 297 грн, оскільки прожитковий мінімум переглянули (з 2 361 грн до 2 595 грн).

Для оформлення виплат потрібно подати деякі документи та написати заяву до органу Пенсійного фонду. Потрібно заздалегідь подбати про такий перелік документів:

паспорт та ідентифікаційний код;

документ, що підтвердить родинні зв’язки (це може бути паспорт/свідоцтво про шлюб, рішення суду/свідоцтво про народження);

відомості про ведення спільного побуту за адресою проживання;

документ, що підтвердить факт відсутності в громадянина роботи/діяльності, що здатна приносити дохід, і несення служби.

Раніше Новини.LIVE писали, кому передбачається мінімальна державна гарантія до пенсії. Чинне законодавство надає особливі виплати у зв’язку з втратою годувальника. У цьому році для декого сума становить 3 540 грн. Виплати переглянули для кількох категорій осіб. Проте на кінцевий розмір можуть впливати кілька факторів.

Ще Новини.LIVE розповідали, що українцям у ПФУ уточнили правила призначення пенсії з інвалідності, що діють у 2026 році. Відомо, який потрібно мати страховий стаж, що впливає на суму виплат, яких потребують документів та кому призначають виплати навіть за відсутності стажу.