300 грн на картки: кому передбачені бонуси від ПриватБанку

Картка в руках та гроші. Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

До 8 квітня 2027 року у державній фінустанові "ПриватБанк" діє акційна програма, що гарантує нарахування грошових бонусів для власників кількох типів банківських карток. Клієнти банку зможуть розраховувати на грошову винагороду за дотримання певних умов та наявності реєстрації у застосунку або вебверсії "Приват24".

Про те, за яких умов банк нарахує винагороду, розповідають Новини.LIVE.

Кому з клієнтів передбачені бонуси від ПриватБанку

Як зазначається у держфінустанові, клієнти зможуть отримати винагороду за успішні рекомендації банківських продуктів ПриватБанку та оформлення їх знайомими.

Згідно з умовами програми, бонуси за успішні поради можуть бути нараховані, якщо:

Рекомендують картку "Універсальна"/"Універсальна Gold" (валюта UAH) тим, хто ніколи не мав кредитної картки/немає відкритої картки понад шість місяців; Або порадять картку "Катка24" (валюта UAH) тим, хто раніше не мав кредитної картки чи немає відкритої картки близько пів року; У самого є оформлений та протестований аналогічний продукт. Рекомендації доступні виключно за наявності таких карток.

За правилами, фінустанова нарахує по 150 грн за рекомендованого друга. Таку ж суму буде нараховано запрошеному у програмі лояльності "Привіт". Таким чином, обоє зможуть одразу отримати 300 грн. При цьому можливості щодо кількості запрошень необмежені.

Як долучитися до бонусної програми ПриватБанку

Взяти участь в акції можуть виключно чинні клієнти ПриватБанку, які вже мають ідентифікаційний код. Щоб отримати бонус, треба виконати такі кроки:

Зайти у застосунок чи вебверсію "Приват24";

Відкрити сервіс "Порадь друзям";

Вибрати продукт, який потрібно порадити (наприклад, картку "Універсальна");

Надіслати друзям реферальне посилання;

Після оформлення другом продукту — отримати винагороду.

"Надішліть посилання другу через будь-який зручний месенджер або соцмережі. Отримайте винагороду разом. Щойно ваш друг оформить продукт за вашим посиланням, винагороду буде нараховано вам обом у програмі лояльності "Привіт" протягом доби", — пояснюють у банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти ПриватБанку мають можливість отримати грошові бонуси у рамках акції "Ліміт із кешбеком на день народження". За правилами, власникам карт систем Mastercard та Visa передбачається надання кешбеку у 3%. Максимальна сума, на яку зможе розраховувати кожен учасник за весь час акції становитиме 500 грн, враховуючи податки на доходи фізосіб та військовий збір.

Ще Новини.LIVE писали, які ПриватБанк вимагає документи у разі продажу майна. За правилами, у разі блокування рахунку фінустанова може перевіряти законність джерел доходів, запитавши додаткові документи. Аналогічно банк може вчинити, якщо клієнт отримав гроші від інвестицій чи зарахував заощадження. Якщо громадянин через це зіткнувся з втратою доступу до рахунку, то потрібно звернутися до банку.