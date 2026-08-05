200 000 грн для людей з інвалідністю: хто отримає за новими правилами

Людина в інвалідному візку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У 2026 році деякі категорії громадян, які мають І-ІІІ групу інвалідності отримають грошову допомогу від 200 000 грн, за оновленими правилами. Відомо, хто тепер може претендувати на відповіднні одноразові виплати.

Про те, кому передбачена допомога, розповідає видання Новини.LIVE.

Виплати від 200 000 грн для людей з інвалідністю за новими правилами

Одноразова фінансова допомога передбачена змінами до закону "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії російської федерації проти України".

Згідно з новими правилами, отримати одноразові виплати від Пенсійного фонду України (ПФУ) працівники, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури, зможуть у таких розмірах:

Для осіб з інвалідністю I групи — 800 000 грн; Для осіб з інвалідністю II групи — 500 000 грн; Для осіб з інвалідністю III групи — 200 000 грн.

Окрім того, передбачене надання 1 млн грн для рідних у разі загибелі (смерті) громадянина, який працював на об’єкті критичної інфраструктури.

Зокрема, правом на виплати наділені;

працівники операторів критичної інфраструктури, філій та представництв;

особи, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури, незалежно від того, де були зареєстровані.

З-поміж новацій — надання допомоги тепер не прив'язане до того, на якому саме об’єкті людина працювала чи перебувала у трудових відносинах з підприємством. Раніше працівникам, які були відрядженні, не передбачались такі виплати.

Окрім того, уладнали процедуру доплати різниці між раніше наданою та новою сумою допомоги, якщо змінилась група інвалідності. Так, якщо після повторного проходження комісії буде встановлена вища група інвалідності, то громадянин зможе одержати доплату у вигляді різниці між новою сумою та раніше виплаченою. До цього у разі погіршення стану здоров'я людина могла залишитися зі старою сумою.

Також розширили термін звернення за оформленням виплат. До цього подавати заявки можна було упродовж трьох років, а нині — протягом всього періоду воєнного стану та ще трьох років після його закінчення.

Запровадили нову єдину форму заяви, що підійде як для первинного запиту, так і для подання звернення на доплату.

Збільшили коло претендентів на обов'язкову частку фіндопомоги: додали повнолітніх працездатних дітей загиблих, які отримують освіту, до 23 років.

Куди звертатися за отриманням грошової допомоги

Для оформлення допомоги, громадяни повинні:

надати заяву до сервісного центру ПФУ або через сайт фонду;

подати документи з підтвердженням факту поранення/каліцтва/загибелі на підприємстві критичної інфраструктури:

додати довідку від комісії щодо групи інвалідності.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у серпні в одній з прифронтових областей доступна грошова допомога від українських благодійників та Данської ради у справах біженців. У першу чергу, допомога передбачена людям з інвалідністю I–II групи, які мешкають самостійно.

Також Новини.LIVE писали про те, що в одному з міст діє програма, що передбачає надання фінансових грантів. Гроші надають на проходження професійного навчання, перекваліфікацію чи відкриття власної справи. Її втілює Caritas Austria. Проєкт передбачає надання фіндопомоги від 24 000 до 40 000 грн.