0% комісії на оплату послуг: що треба знати клієнтам Нафтогазу

Смартфон, гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можуть оплачувати газові послуги з комісією 0%. Така можливість доступна за умови здійснення фінансових розрахунків через сучасний сервіс — мобільний застосунок "Куб", створений для спрощеного виконання різноманітних операцій.

Про те, які діють правила для користувачів газового застосунку у серпні, розповідає видання Новини.LIVE.

Послуги у Нафтогазі з комісією 0%

За інформацією газопостачальної компанії, "Куб" — застосунок зручних газових послуг, що дає змогу передавати дані лічильника, оплачувати рахунки та оперувати особовими рахунками в єдину місці.

Окрім цього, влітку 2026 року користувачі мобільного застосунку "Куб" мають змогу дещо заощадити, адже замість 1% оплачувати газові послуги можна з комісією 0%.

Для того, щоб скористатися такою можливістю, необхідно виконати оновлення застосунку до останньої версії та під час оплати вказати опцію "Мій банк".

Як пояснюють у компанії, відповідна функція працює за механізмом IBAN2IBAN, тобто йдеться про здійснення прямого переказу коштів з одного рахунку на інший без необхідності ручного введення реквізитів карти. Також список банків, через які вона доступна, регулярно оновлюють.

Актуальні дані щодо можливої комісії відображаються у застосунку та залежать від умов конкретної банківської установи.

Як оплатити газові рахунки через "Куб"

Клієнти Нафтогазу, які бажають оплачувати газові послуги з комісією 0% через новий сервіс, повинні виконати кілька кроків.

Для того, щоб здійснити платіж, необхідно:

Відкрити застосунок "Куб"; Зайти в розділ "Оплата"; Вказати спосіб оплати "Мій банк"; Обрати необхіднйи банк зі списку, де доступна комісія 0%; Наприкінці потрібно підтвердити оплату вже у застосунку банку.

Варто зауважити, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" у 2026 році змінила банківські реквізити для оплати рахунків за природний газ.

Нові дані для оплати:

Отримувач: ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"

ЄДРПОУ: 40121452

Рахунок: UA723204780000026006000255925

Банк: АБ "УКРГАЗБАНК"

МФО: 320478

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у 2026 році під час оформлення субсидії деякі клієнти Нафтогаз повинні отримати додаткову довідку. Якщо цього не зробити, то можуть відмовити у допомозі в оплаті комунальних послуг. Такий документ вимагають від боржників, яким надають субсидію тільки на основі погашення заборгованості.

Ще Новини.LIVE писали про довготривалу процедуру відновлення газопостачання після його відключення через борги. Про такі труднощі розповідають самі клієнти компанії "Нафтогаз України". За чинними правилами, громадяни повинні не тільки оплатити заборговану суму, а й зачекати більш ніж місяць на дозвіл щодо відновлення постачання. Окрім того, потрібна оплата за перепідключення.