Гранти на бізнес — жителі Харківщини можуть отримати допомогу до 500 тис. грн

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У рамках державної програми "єРобота" жителі Харківської області можуть отримати гранти на власну справу на пів мільйона гривень. Сума удвічі більша, ніж була минулого року.

Про це розповів очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Підтримка бізнесу Харківщини

"єРобота — мешканці Харківщини можуть отримати грантів на власну справу на пів мільйона гривень", — йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що бізнес під час війни продовжує створювати робочі місця, підтримувати економіку та забезпечувати нормальне життя громадянам. Держава своєю чергою створює сприятливі умови для бізнесу. Так, уряд збільшив суми грантів з проєктом "Власна справа" для того, щоб ще більше громадян змогли запустити та розвинути бізнеси.

Які суми грантів можуть отримати підприємці

За його словами, жителі Харкова та області мають змогу отримати безповоротну допомогу у сумі до 500 тисяч гривень на власну справу, що вдвічі більше, ніж було раніше.

Водночас розмір мінімально суми гранту не змінився — 50 тис. гривень.

Міністр закликав подаватися на грантову програму як чинним підприємцям, так і новачкам. Фахівці Державної служби зайнятості розглянуть всі заявки. Результат рішення щодо надання гранту надійде в "Дію".

За правилами, гранти можна витратити:

на обладнання;

сировину;

оренду землі та приміщення;

обладнання;

маркетинг.

Також глава Мінцифри розповів про посібник, де є вся необхідна інформація про програму за посиланням.

"Будьте сміливими, відкривайте свої справи навіть у такий буремний час", — додав Федоров.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляють про актуальність реєстрації у грантовій програмі, спрямованій на підтримку ініціатив внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У її рамках можна одержати до 70 тис. грн.

Також ми писали, що Міжнародна організація з міграції надає українцям можливість отримати від 7 тис. доларів на розвиток підприємництва. Участь у грантовій програмі може взяти український мікро- та малий бізнес.