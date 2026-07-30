Зарплати в Україні зросли: Гетманцев розповів, хто отримує 78 000 грн

Нардеп Данило Гетманцев, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні офіційна статистика свідчить, що рівень середньої заробітної плати у червні 2026 року підвищився, порівняно з показником попереднього місяця. Попри позитивну динаміку, українці надалі відчувають дизбаланси у вигляді міжрегіонального та секторального фінансового розриву у доходах.

Про це розповів очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передають Новини.LIVE.

Як змінилась середня зарплата українців

За даними Державної служби статистики, у червні цього року рівень середньої зарплати в Україні підвищився до 32 780 грн. Показник на 5,9% або 1 822 грн вищий, аніж було у травні. Тоді середній дохід українців дорівнював 30 960 грн.

Сфери з найвищими доходами

Як свідчать статистичні дані, найвищі середні зарплати були зосереджені традиційно у трьох сферах:

ІТ (інформаційні технології) — 77 930 грн (в травні було 76 990 грн);

Авіаційний транспорт — 67 472 грн (65 140 грн);

Фінанси та страхування —61 050 грн (64 350 грн).

Відповідна тенденція до суттєвого зростання доходів у цих галузях зберігається на ринку вже не один рік.

Зарплати в Україні. Джерело: Держстат

Сектори з найнижчими зарплатами

Найнижчі середні зарплати були зафіксовані за такими напрямами:

Бібліотеки, музеї та архіви — 16 950 грн (у травні — 16 090 грн);

Творчість, мистецтво та розваги — 17 680 грн (15 870 грн);

Поштова та кур’єрська діяльність — 20 640 грн (20 020 грн).

Такі цифри вказують на те, що праця в цих трьох основних сферах оцінюється в Україні найменше.

Зарплати українців. Джерело: Держстат

Відмінність у доходах за регіонами

Статистичні дані також вказують на нерівномірний рівень оплати плати у регіональному розрізі:

найвищі зарплати отримують працівники у місті Київ — 48 390 грн (у травні — 47 120 грн).

найменші доходи — у Кіровоградській області — 23 882 грн (22 336 грн).

Також зафіксована тенденція до зростання заборгованості із заробітної плати:

у липні 2026 року — 3,8 млрд грн;

у червні 2026 року — 3,8 млрд;

у травні 2026 року — 3,7 млрд.

Дисбаланс у зарплатах на українському ринку

Як зауважив глава профільного комітету, хоч у червні відбулося зростання середньої зарплатина майже 2 000 грн, загальна позитивна динаміка не вирішує наявні проблеми, які давно існують на українсьокму ринку праці.

Йдеться про два глибоких структурних викривлення:

міжрегіональний розрив: столиця випереджає регіони майже вдвічі;

секторальний дисбаланс: програмісти та фінансисти отримують від 60–70 000 грн, працівники культури та освіти — 17–25 000 грн.

"І не забуваємо про накопичення заборгованості у 3,8 млрд грн, яке зростає. Вирішення цих дисбалансів лежить у детінізації ринку праці, запровадженні прозорих та білих зарплат і прямій відповідальності роботодавців за дотримання європейських стандартів праці та соціального захисту", — резюмував Гетманцев.

Ще Новини.LIVE розповідали, чи буде індексація зарплати у серпні. Держстат оприлюднив індекс інфляції за червень, від якого залежить можливість перегляду доходів бюджетників. Він становить 99,9% і не перевищує необхідний поріг індексації у 103%. Через це, у серпні зарплати бюджетників збережуться на попередньому рівні.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні запровадили новий механізм підвищення окладів деяким держслужбовцям апаратів місцевих судів. Йдеться про призначення тимчасових коефіцієнтів на час воєнного стану та ще пів року потому. Ппідвищення окладів буде залежати від завантаження роботи з коефіцієнтами від 1,2 до 1,4.