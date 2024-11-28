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Зарплати в ІТ — скільки заробляють айтівці в Україні

28 листопада 2024 14:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Зарплати джунів та сеньорів в Україні — скільки платять айтівцям у 2024 році
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Медіанна зарплата програмістів в Україні зросла на 200 доларів і сягнула 3500 доларів. Основними факторами стали підвищення оплати для Tech Lead та структурні зміни: скорочення кількості початківців (джунів) і збільшення частки архітекторів у продуктових компаніях.

Про це йдеться в аналітиці порталу DOU.

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Влітку цього року значно зросли зарплати найдосвідченіших розробників: Architect отримали підвищення на 325 доларів, а Tech Lead — на 200 доларів. Саме ці категорії фахівців єдині, чия медіанна зарплата перевищує рівень, що був до початку повномасштабного вторгнення.

Зарплати Tech Lead зросли у різних компаніях, тоді як у Architect підвищення пов’язане зі збільшенням їхньої кількості в продуктових компаніях. Водночас зарплати Team Lead суттєво впали: в аутстафінгових компаніях на 500 доларів, а в стартапах — на 560 доларів.

Зарплати сеньйорів, джунів та інтернів продовжують поступово знижуватися, хоча за останні пів року ці зміни були незначними. Медіанна зарплата залишається на рівні зими 2024 року.

Найоплачуваніші сеньйори стали заробляти більше: їхні зарплати зросли з 5500 до 5700 доларів у третьому кварталі, що спричинило більший розкид у доходах фахівців цього рівня. У мідлів, навпаки, спостерігалося зниження зарплат у першому кварталі — з 1900 до 1800 доларів.

Мобільна та Back-end розробка зберігають популярність серед найзатребуваніших напрямків у галузі, пропонуючи розробникам високі доходи. Зарплати спеціалістів Back-end, крім новачків, стабільно перевищують середні показники на ринку.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в 2024 році національні мережі автозаправних станцій значно збільшили зарплати своїх працівників. Основною причиною такого зростання став дефіцит кадрів.

Ми також писали, що в багатьох українських містах громадський транспорт працює без кондукторів, а пасажири оплачують проїзд водієві або безконтактно за допомогою картки чи смартфона. Водночас професія контролера-кондуктора залишається затребуваною, що підтверджують відкриті вакансії у сфері перевезень.

зарплати робота гроші IT ринок праці

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