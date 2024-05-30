Поліція заарештувала Юнхе Вана, який ймовірно керував найбільшим у світі ботнетом для кіберзлочинності

Системний адміністратор у серверній. Фото: webbax.ch

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Група міжнародних правоохоронних органів заарештувала громадянина Китаю та зруйнувала велику бот-мережу, якою, він керував майже десять років. За словами правоохоронців адміністратор ботнету отримав від незаконної діяльності щонайменше 99 мільйонів доларів прибутку.

Про це повідомляє The Associated Press.

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Як зазначається, 35-річний громадянин Китаю Юнхе Ван отримував прибуток шляхом перепродажу доступу до ботнету злочинцям, які використовували його для крадіжки особистих даних, експлуатації дітей та фінансового шахрайства, включаючи шахрайство з наданням допомоги під час пандемії.

За словами директора ФБР Крістофера Рея, ботнет, який мав назву "911 S5" ймовірно був найбільшим у світі. За його даними мережа заражених шкідливим програмним забезпеченням комп'ютерів була розповсюджена майже у 200 країнах.

Рей також повідомив, що Юнхе Ван був заарештований 24 травня у Сінгапурі. Правоохоронці конфіскували у нього криптовалюту на суму 29 мільйонів доларів.

Кіберзлочинці з 2014 року використовували мережу "комп'ютерів-зомбі", щоб викрасти мільярди доларів у фінансових установ, емітентів кредитних карток та власників рахунків, а також федеральних програм кредитування.

Ван продавав доступ до 19 мільйонів захоплених ним комп'ютерів Windows (понад 613 000 у США)

"Вони використали цей доступ для вчинення приголомшливої ​​множини злочинів, жертвами яких стали діти, загрожували безпеці людей і обманювали фінансові установи та програми федерального кредитування", — заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Він додав, що злочинці, які купили доступ до бот-мережі, несуть відповідальність за передбачувані збитки у розмірі понад 5,9 мільярда доларів через шахрайство з програмами допомоги. Ван, ймовірно, керував ботнетом через 150 виділених серверів, половина з яких була орендована в американських провайдерів онлайн-послуг.

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