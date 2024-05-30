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Заарештовано власника найбільшого ботнету у світі — скільки комп'ютерів у небезпеці

30 травня 2024 14:10
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Поліція заарештувала Юнхе Вана, який ймовірно керував найбільшим у світі ботнетом для кіберзлочинності
Системний адміністратор у серверній. Фото: webbax.ch
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Група міжнародних правоохоронних органів заарештувала громадянина Китаю та зруйнувала велику бот-мережу, якою, він керував майже десять років. За словами правоохоронців адміністратор ботнету отримав від незаконної діяльності щонайменше 99 мільйонів доларів прибутку.

Про це повідомляє The Associated Press.

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Як працювала найбільша бот-мережа у світі

Як зазначається, 35-річний громадянин Китаю Юнхе Ван отримував прибуток шляхом перепродажу доступу до ботнету злочинцям, які використовували його для крадіжки особистих даних, експлуатації дітей та фінансового шахрайства, включаючи шахрайство з наданням допомоги під час пандемії.

За словами директора ФБР Крістофера Рея, ботнет, який мав назву "911 S5" ймовірно був найбільшим у світі. За його даними мережа заражених шкідливим програмним забезпеченням комп'ютерів була розповсюджена майже у 200 країнах.

Рей також повідомив, що Юнхе Ван був заарештований 24 травня у Сінгапурі. Правоохоронці конфіскували у нього криптовалюту на суму 29 мільйонів доларів.

Кіберзлочинці з 2014 року використовували мережу "комп'ютерів-зомбі", щоб викрасти мільярди доларів у фінансових установ, емітентів кредитних карток та власників рахунків, а також федеральних програм кредитування.

Ван продавав доступ до 19 мільйонів захоплених ним комп'ютерів Windows (понад 613 000 у США)

"Вони використали цей доступ для вчинення приголомшливої ​​множини злочинів, жертвами яких стали діти, загрожували безпеці людей і обманювали фінансові установи та програми федерального кредитування", — заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Він додав, що злочинці, які купили доступ до бот-мережі, несуть відповідальність за передбачувані збитки у розмірі понад 5,9 мільярда доларів через шахрайство з програмами допомоги. Ван, ймовірно, керував ботнетом через 150 виділених серверів, половина з яких була орендована в американських провайдерів онлайн-послуг.

Нагадаємо, у Міноборони розкрили секрет, чому зламати додаток "Резерв+" неможливо. Застосунок отримав атестат відповідності КСЗІ (комплексної системи захисту інформації).

Також ми писали, що безключовий доступ до авто Tesla зламали дешевим реле. Експерти пропонують усім власникам Tesla для безпеки електрокара додатково використовувати функцію Pin To Drive.

США
Китай
технології
кібербезпека
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