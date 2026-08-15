Виплати ВПО можуть припинити через перебування за кордоном: кого це стосується

Люди сідають у потяг. Фото: Новини.LIVE

Виїхати за кордон на кілька тижнів — одна справа, а прожити там кілька місяців і при цьому продовжувати отримувати допомогу на проживання як ВПО — вже зовсім інша ситуація. Саме через тривалу відсутність за кордоном переселенцям можуть припиняти виплати. Верховний Суд роз’яснив, коли таке рішення було законним та що змінилося після запровадження нових правил.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судову владу України.

Коли ВПО можуть припинити виплати

У липні 2023 року правила виплати допомоги на проживання змінилися. Нові правила почали діяти 15 липня 2023 року. Відтоді допомогу не продовжували людям, які перебували за кордоном понад 30 днів поспіль. Але для тих, хто вже отримував виплати, діяло ще одне важливе правило.

Перевіряли, чи була людина за кордоном понад 30 днів станом на 15 липня 2023 року. Якщо так, вона мала повернутися в Україну до 1 серпня 2023 року. Якщо не повернулася, виплату не продовжували.

Тобто для припинення допомоги мали збігтися дві умови:

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людина була за кордоном понад 30 днів станом на 15 липня;

до 1 серпня вона не повернулася в Україну.

Якщо людина повернулася до 1 серпня

У такому випадку виплату мали продовжити автоматично. Верховний Суд окремо звернув на це увагу: навіть якщо на 15 липня людина вже перебувала за кордоном понад 30 днів, але повернулася до 1 серпня, допомога мала продовжуватися.

Тобто ВПО дали час від 15 липня до 1 серпня, щоб повернутися в Україну та зберегти виплату.

Чи рахували поїздки до 15 липня 2023 року

Це питання також виникло у справі, яку розглядав Верховний Суд. Позивач наполягав, що його перебування за кордоном почалося ще до того, як набрали чинності нові правила. Тому, на його думку, цей період не мав враховуватися.

Суд пояснив, що нові правила почали діяти з 15 липня 2023 року. А рішення про продовження або припинення виплати приймалося вже з 1 серпня, коли ці правила діяли. Тому Верховний Суд не вважав, що правила застосували заднім числом.

Коли 30 днів можуть не рахувати

Перебування за кордоном понад 30 днів не завжди означало втрату допомоги. До цього періоду могли не зараховувати дні, коли людина перебувала за кордоном через:

службове відрядження;

оздоровлення дитини;

стажування;

лікування;

реабілітацію;

смерть члена сім’ї або родича;

догляд за хворою дитиною до 18 років.

Також враховували перебування в закладах охорони здоров’я, судових або правоохоронних органах, якщо людина через це не могла повернутися в Україну не з власної волі. Такі обставини потрібно було підтвердити документами.

Що вирішив cуд

У справі №380/22413/24 жінка виїхала з України 5 листопада 2022 року. Повернулася лише 28 серпня 2023 року — тобто провела за кордоном 297 днів.

На 15 липня 2023 року вона вже була за кордоном понад 30 днів і до 1 серпня в Україну не повернулася. Через це виплату допомоги на проживання припинили з 1 серпня. Українка намагалася поновити виплати та оскаржила рішення в суді. Однак суди першої та апеляційної інстанцій не задовольнили позов, а Верховний Суд погодився з ними.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у серпні допомогу на проживання ВПО виплачуватимуть двома етапами — до 15-го та до 28-го числа. Водночас частині переселенців потрібно оновити дані в ПФУ або ЦНАПі, зокрема у разі зміни адреси, складу сім’ї чи майнового стану, інакше виплати можуть призупинити.

Також Новини.LIVE писали, що правила для пенсій ВПО планують змінити: переселенці мають отримувати пенсії та інші соцвиплати на загальних умовах, без спеціальних перевірок чи обмежень. Нові норми, передбачені законопроєктом №12301, мають набути чинності через три місяці після офіційного опублікування закону.