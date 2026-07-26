Виїзд з житла через бойові дії: чи потрібно платити за комуналку

Пошкоджений будинок, гроші й квитанція за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Повномасштабний напад Росії змусив багатьох українців виїхати з власних домівок. Таким сім'ям продовжують надходити платіжки за комунальні послуги. Однак оплачувати рахунки не обов'язково, якщо виконати одну важливу умову.

Про це йдеться у дописі спільноти Юридичний порадник для ВПО на сторінці у соціальній мережі Facebook, передає Новини.LIVE.

Чи потрібно сплачувати за комуналку, якщо сімʼя з'їхала з квартири чи будинку

За законом, такі сім'ї можуть не сплачувати за окремі комунальні послуги. За умови, що родина не живе у своєму помешканні понад 30 днів. Правило застосовується до таких послуг, як:

постачання та розподіл природного газу;

постачання та розподіл електричної енергії;

постачання гарячої води;

централізованого водопостачання та водовідведення;

управління побутовими відходами.

Однак таке право надається не просто так. Сім'я має письмово звернутися до кожного із постачальників, надавши документ для підтвердження, що в оселі ніхто не живе. Таким документом може бути довідка про взяття на облік як ВПО.

Не оплачувати комунальні послуги можна, якщо в житлі відсутні лічильники. Якшо лічильники є — треба раз на місяць подавати попередні показники, якщо відсутність споживачів підтверджена документально.

За яку послугу потрібно платити

Йдеться про послугу з теплопостачання. Її доведеться оплачувати, навіть якщо квартира порожня.

Водночас існують випадки, коли нарахування за всі послуги можуть повністю припинити:

Якщо в будинку чи квартирі ніхто не проживає у зв'язку з тим, що житло знищили; Якщо в житлі не можна перебувати, оскільки його через пошкодження визнали непридатним для подальшої експлуатації.

Як повідомляли Новини.LIVE, дехто з українців могли оформити житлову субсидію "заднім числом". Йдеться про тих, хто подав заяву та декларацію про доходи до липня. Їм субсидію призначать, враховуючи пепередні місяці (з травня).

Ще Новини.LIVE писали, хто з пенсіонерів отримує комунальні послуги безплатно. На таку допомогу можуть розраховувати не усі люди похилого віку. Право на пільгу залежить від професії й не тільки.