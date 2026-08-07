Виплати пенсіонерам та безробітним: як отримати від УВКБ 12 300 грн

Жінки різного віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У серпні 2026 року Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) приймає заявки від вразливих категорій населення на реєстрацію за програмою грошової допомоги у ще одному прифронтовому місті. Громадяни, яких торкнулася війна, зможуть розраховути на два види виплат у розмірах 10 800 або 12 300 грн.

Про те, кому надане право на отримання виплат від організації, розповідають Новини.LIVE.

Де приймають заявки на грошову допомогу від УВКБ ООН

Наприкінці літа заявки на фінансову допомогу від міжурядової організації можна подавати жителям міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.

За умовами програми, оформити підтримку можуть чотири категорії громадян з-поміж тих, хто має статус внутрішньо переміщеної особи чи біженця, переміщення яких відбулося через загрозу життю, атаки чи обов'язкову евакуацію. А саме:

Внутрішні переселенці, виїзд яких відбувся протягом 45 днів; ВПО, які переїхали у період від 46 днів до шести місяців; Біженці, які прибули додому з-за кордону не раніше ніж три місяці тому та один рік тому; Переселенці, які повернулися до своїх домівок не раніше ніж три місяці тому та не пізніше одного року.

Організатори будуть звертати увагу на наявність вразливостей (особи з інвалідністю, пенсіонери та літні особи, самотні та безробітні, сироти, діти без батьківського піклування, малюки та діти в складних обставинах, малозабезпечені та багатодітні сім'ї, вагітні жінки та матері з маленькими дітьми).

Також передбачений соціально-економічний критерій — середньомісячний дохід родини на кожну людину не вище 8 300 грн.

Як зареєструватися на грошову допомогу від УВКБ

Громадяни у місті Кривий Ріг для отримання допомоги повинні заповнити спеціальну форму для запису в електронну чергу. Йдеться про заявку для запрошення в офіс на реєстрацію.

Після цього остаточне рішення про виплату ухвалять на основі особистої співбесіди з фахівцем фонду. Відібраних претендентів запросять за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Бизова, 5.

"Як тільки ми набираємо необхідну кількість людей — гугл форма закриється. Як тільки ми опрацюємо записаних (хто відповідає умовам) — ми знов відкриємо форму, про що напишемо додатково", — йдеться у повідомленні.

Розміри виплат залежатимуть від термінів переміщення (від 10 800 до 12 300 грн):

10 800 грн — біженцям, які повернулися додому упродовж трьох місяців та не більше року тому;

12 300 грн — переселенцям, які виїхали за попередні 45 днів;

12 300 грн — ВПО, які переїхали через загрози для життя від 46 днів до шести місяців;

12 300 грн — домогосподарствам, які постраждали через обстріли за останні 45 днів.

Заявники повинні мати такі документи (для кожного члена родини):

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер картки для виплат;

документ з підтвердженням категорії вразливості;

номер мобільного телефону.

Також можна отримати консультацію щодо запису на реєстрацію за номером телефону UNHCR Ukraine: 0 800 307 711.

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