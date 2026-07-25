Виплати до Дня Незалежності: що мають знати ветерани з пільгами на ЖКП

Люди у військовій формі, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

До Дня Незалежності у 2026 році деякі українці отримають додаткові виплати від держави. Фіндопомогу нарахують, зокрема, ветеранам війни. Стало відомо, чи будуть доступні виплати тим, хто користується пільгою на оплату житлово-комунальних послуг.

Як повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України, ця категорія ветеранів отримає виплати без будь-яких додаткових заяв, передає Новини.LIVE.

Грошова допомога ветеранам з пільгами

Ветерани війни, які вже не перебувають у складі Збройних сил України (ЗСУ), й оформили пільгу на оплату ЖКП, додаткову фінансову допомогу у серпні отримають разом із самою пільгою. Звертатися за оформленням виплати не потрібно.

"Тобто вам грошову допомогу буде виплачено автоматично", — підкреслили у Пенсійному фонді.

Як нараховуватимуть виплати до Дня Незалежності у 2026 році

Окремі громадяни оформлюватимуть одноразову допомогу самостійно. Для цього можна:

подати документи через ЦНАП;

звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду;

надіслати заяву поштою до територіального управління ПФУ.

Також послуга з оформлення заяви доступна на елекронному порталі ПФУ.

Як повідомляли Новини.LIVE "Зимова підтримка" деяким українцям надійде у 2026 році. Однак виплату перерахують не усім громадянам. Так, на держдопомогу можуть розраховувати ті, кому її призначили ще у 2025 році, але так і не виплатили.

Також Новини.LIVE писали, що у серпні окремі пенсіонери отримають додаткові виплати — від 450 до 3 100 гривень. Деяким гроші нарахують автоматично, але в деяких випадках потрібно самостійно звернутися до Пенсійного фонду.