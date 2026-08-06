Вихідна допомога у разі звільнення: хто має право та суми

Працівник в офісі, гроші у гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Українське законодавство у деяких випадках під час розірвання трудового договору з працівником гарантує виплату вихідної допомоги з боку підприємства у сумі, що залежить від підстави звільнення. У Державній службі з питань праці пояснили, коли діють відповідні вимоги та чи мають право на вихідну допомогу українці, звільнені з роботи за станом здоров’я.

Про те, які діють правила під час воєнного стану, розповідають Новини.LIVE.

Коли передбачена вихідна допомога працівникам

Вихідна допомога є державною гарантією, що полягає у нарахуванні грошової виплати працівникам у випадках, передбачених законом, роботодавцем у колективному договорі, або сторонами. Йдеться про окрему грошову виплату, яка за законом виплачується у день звільнення з метою надання матеріальної підтримки.

Згідно зі статтею 44 Кодексу законів про працю (КЗпП), працівнику належить нарахування вихідної допомоги у разі, якщо звільнення ініціював роботодавець, зокрема:

через скорочення штату;

невідповідність працівника займаній посаді;

відсутність можливості забезпечити працівника роботою за договором;

внаслідок втрати майна, виробничих чи технічних умов через війну.

Правила передбачають за таких обставин нарахування вихідної допомоги у розмірі не меншому за середню місячну заробітну плату.

Також працівникові виплачується така допомога:

У разі призову/вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу — у розмірі двох мінімальних заробітних плат; Через порушення з боку роботодавця законодавства про працю, вчинення мобінгу щодо працівника/невжиття заходів щодо його припинення — у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менш ніж тримісячний середній дохід; У разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 ч. 1 ст. 41, — у розмірі не меншому ніж шестимісячний середній дохід.

Чи виплачують вихідну допомогу звільненим за станом здоров’я

За інформацією Держпраці, згідно з ч. 2 ст.40 КЗпП, працівника можуть звільнити із займаної посади за станом здоров’я за ініціативою роботодавця на підставі неможливості виконання роботи через хворобу.

Для підтвердження потрібен висновок медико-соціальної експертизи з чіткими рекомендаціями щодо обмежень життєдіяльності/протипоказань до трудової діяльності. За таких умов звільнення допускається у разі неможливості переведення працівника, за його згодою, на іншу роботу.

При цьому працівникові має бути виплачена вихідна допомога у розмірі не меншому, ніж середній місячний заробіток.

Ігнорування відповідних правил, що регулюють виплату вихідної допомоги, може загрожувати фінансовими стягненнями з підприємства.

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