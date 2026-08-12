Вереснева індексація зарплат: скільки доплатять бюджетникам

Вчитель в класі, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У вересні 2026 року працівникам бюджетної сфери в Україні можуть переглянути рівень оплати праці за правилами індексації, якщо для цього будуть передумови у вигляді зростання рівня індексу інфляції. Осучаснення буде можливе, якщо показник споживчих цін наростаючим підсумком перевищить поріг індексації у 103%.

Про те, чи зміняться доходи українців, зважаючи на нові дані Державної служби статистики України, розповідає редакція Новини.LIVE.

Чи очікувати індексації зарплати у вересні 2026 року

Держслужба статистики вже оприлюднила показник, до якого прив'язана можливість перегляду доходів бюджетних працівників наступного місяця.

Як свідчать дані статистичного відомства, індекс інфляції за липень, від якого залежить можливість осучаснення оплати праці бюджетників, становить 100,3%. Розрахунки на основі відповідного показника не перевищують необхідний поріг індексації у 103%, а тому її сума не зміниться у вересні.

Як відомо, законодавці вкотре обнулили індексацію у 2026 році у рамках вимоги ст. 41 закону №4695-IX "Про Держбюджет України на 2026 рік", а січень 2026 року став новим базовим місяцем для розрахунків.

Вперше можливість індексації виникла у червні на суму 139,78 грн. Відповідна сума не змінилася у липні та серпні, і, як свідчать нові підрахунки, не зміниться наступного місяця. У разі лютого як базового місяця — індексація становитиме 103,17 грн.

Чи зміниться мінімальна зарплата у вересні

Згідно з Держбюджетом, від початку року "мінімалка" в Україні становить 8 647 грн на місяць, а мінімальна погодинна оплата праці дорівнює 52 грн. З 1 вересня підвищення відповідного соціального стандарту не заплановано.

Раніше Міністерство фінансів оприлюднило бюджетні плани щодо перегляду мінімальної зарплати лише з подальших років. Відомство пропонує уряду наступні зміни:

з 1 січня 2027 року — 9 546 грн;

з 1 січня 2028 року — 10 377 грн;

з 1 січня 2029 року — 11 114 грн.

Відповідні показники дещо вищі за прогнози Національного банку України (НБУ), який припускає, що у 2027 році мінімальна заробітна плата становитиме близько 8 950 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, у яких регіонах найбільше зростає заробітна плата. Як свідчить нове дослідження, на ринку праці зберігається тенденція до підвищення доходів українців, проте темпи в регіонах різні. Лідирує за зростанням зарплата у Кіровоградській області, де середня оплата праці до 22,5 тис. грн (на 29%), у Львівській — до 33,5 тис. грн (на 26%), у Херсонській — до 18,5 тис. грн (на 23%).

Ще Новини.LIVE писали про те, що офіційний розмір мінімальної зарплати значно менший за заявлений, адже з суми ще утримують податки. Через працівник отримує на руки менше. Згідно з правилами, із зарплати обов'язково вираховують 5% військового збору та 18% податку на доходи фізосіб (ПДФО).