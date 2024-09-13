Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, дизпаливо та автогаз 14 вересня 2024 року

АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні оновили ціни на пальне. За останню добу автогаз подорожчав на 12 копійок, водночас бензин марки А-95 дещо знизився в ціні.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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За даними моніторингового порталу, 14 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,54 грн/л;

А-92 — 53,56 грн/л;

дизельне пальне — 52,72 грн/л;

скраплений газ — 30,91 грн/л.

A-95+ — 60,22 грн/л;

А-95 — 56,60 грн/л;

А-92 — 53,57 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,72 грн/л;

скраплений газ — 29,78 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 14 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пальне бренду "Євро-95" 14 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Фактор" — 53,00 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 31,97 грн/л, на KLO — 31,79 грн/л, на Shell — 30,88 грн/л.

Нагадаємо, експерти розповіли, чого категорично не можна робити, щоб передчасно не вбити двигун авто. Часто самі водії виявляються винними у рекордно швидкому псуванні двигуна.

Ми також писали, що українським водіям загрожує новий штраф до 17 000 гривень. У Верховній Раді розглядається законопроєкт №9642, який передбачає суворе покарання для автомобілістів за дрифтування в населених пунктах.