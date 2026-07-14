В українців стане менше платіжок за газ: для кого запроваджують зміни

Людина заповнює квитанцію за комунальні послуги, включена конфорка на газовій плиті. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Для частини побутових споживачів в Україні скасували плату за розподіл природного газу. Платіжки більше не надходитимуть тим українцям, житло яких було пошкоджено чи знищено під час повномасштабної війни з Росією.

Відповідне рішення опублікувала на своєму сайті Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передає Новини.LIVE.

Детальніше про рішення НКРЕКП

Зазначається, що від сплати за послугу звільнили громадян, яких бойові дії позбавили можливості безпечно користуватися газовим обладнанням. Тому вони не повинні платити за послуги, які фактично їм не надаються.

Також НКРЕКП ухвалила, що:

мешканцям багатоквартирних будинків у випадках, які визначені у законодавстві, не нараховуватимуть оплату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачанн;

побутові споживачі можуть не надавати щомісяця показники лічильника газу операторам газорозподільної системи. Йдеться про періоди, коли люди не могли користуватися газом і не платили за його розподіл.

"Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного оприлюднення", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що з 1 жовтня споживачам природного газу в Україні надсилатимуть оновлені платіжки. Це підвищить прозорість та зрозумілість інформації для отримувачів рахунків. Зміни заплановані в рамках імплементації Директиви ЄС 1788/2024 в українське законодавство. Заходи є стратегічно важливими для України, щоб інтегруватися у європейський енергоринок.

Як повідомляли Новини.LIVE, "Нафтогаз" не переглядатиме тарифи на газ для побутових клієнтів. Тож у серпні 2026 року за 1 кубометр вони платитимуть по 7,96 гривень. Цей тариф, як очікується, діятиме до 30 квітня 2027 року.

Ще Новини.LIVE писали про подорожчання води. Так, з 1 липння тарифи на комунальну послугу змінилися у декількох містах. Тепер на споживачів очікує перерахунок житлових субсидій.