Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 26 липня

В Україні зросли ціни на бензин та автогаз — якою буде вартість пального завтра
На українських заправках оновили ціни на пальне. За останню добу зросла вартість всіх марок бензину, а також продовжує дорожчати автогаз. Найбільше зросла ціна на автогаз — на 14 копійок. Водночас вартість дизелю залишилась на рівні попереднього дня.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 26 липня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 26 липня
За даними моніторингового порталу, 26 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,13 грн/л;
- А-95 — 56,56 грн/л;
- А-92 — 53,76 грн/л;
- дизельне пальне — 52,75 грн/л;
- скраплений газ — 27,81 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 60,09 грн/л;
- А-95 — 56,48 грн/л;
- А-92 — 53,56 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,73 грн/л;
- скраплений газ — 26,83 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 26 липня
Пальне бренду "Євро-95" 26 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 51,80 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 27,98 грн/л.
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