Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 24 липня

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

За останню добу в Україні різко підвищились ціни на автогаз. Вартість цього виду пального в середньому зросли на 13 копійок. Ціни на бензин та дизпаливо залишились на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 24 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 24 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,55 грн/л;

А-92 — 53,72 грн/л;

дизельне пальне — 52,79 грн/л;

скраплений газ — 27,40 грн/л.

A-95+ — 60,09 грн/л;

А-95 — 56,48 грн/л;

А-92 — 53,56 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,73 грн/л;

скраплений газ — 26,83 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 24 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 2 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 51,80 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,47 грн/л, на KLO — 28,19 грн/л, на Shell — 27,98 грн/л.

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