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В Україні знизились ціни на пальне — якою буде вартість бензину завтра

26 червня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 27 червня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських АЗС ціни на пальне дещо знизились. За минулу добу найбільше здешевшав бензин марки А-92 — його вартість знизилась на п'ять копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 27 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 27 червня

За даними моніторингового порталу, 27 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,03 грн/л;
  • А-95 — 56,42 грн/л;
  • А-92 — 53,42 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,53 грн/л;
  • скраплений газ — 26,48 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,02 грн/л;
  • А-95 — 56,37 грн/л;
  • А-92 — 53,39 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,47 грн/л;
  • скраплений газ — 26,51 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 27 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 27 червня

Пальне бренду "Євро-95" 27 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

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Нагадаємо, ми писали навіщо влітку прогрівати двигун авто. А також як робити це правильно.

Ми також повідомляли, що названі найгірші дорогі автомобілі 2024 року. Кожну модель оцінювали методом опитування її власників та ранжували за шкалою надійності від 1 до 100.

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