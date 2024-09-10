Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, автогаз та дизель 11 вересня 2024 року

АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За останню добу в Україні знову зросли ціни на пальне. Уже другий день поспіль підвищується вартість скрапленого газу. Ціни на решту видів пального залишаються незмінними.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 11 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 11 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,25 грн/л;

А-95 — 56,62 грн/л;

А-92 — 53,57 грн/л;

дизельне пальне — 52,72 грн/л;

скраплений газ — 30,13 грн/л.

A-95+ — 60,20 грн/л;

А-95 — 56,58 грн/л;

А-92 — 53,49 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,70 грн/л;

скраплений газ — 29,45 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 11 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 11 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,02 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 30,97 грн/л, на KLO — 30,79 грн/л, на Shell — 29,78 грн/л.

Нагадаємо, експерти розповіли чого категорично не можна робити, щоб передчасно не вбити двигун авто. Часто самі водії виявляються винними у рекордно швидкому псуванні двигуна.

Ми також писали, що популярний автобренд випустить 21 нову модель протягом шести років. Майбутня заборона на продаж нових бензинових та дизельних автомобілів у Великій Британії та загальне посилення екологічних правил в усьому світі підштовхнули босів Hyunda до зміни модельного ряду.