Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 25 червня

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні ціни на пальне залишаються стабільними. За вихідні на автозаправних станціях вартість автогазу та дизелю не змінилася. Трохи здорожчав бензин бренду А-92.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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За даними моніторингового порталу, 25 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,05 грн/л;

А-95 — 56,42 грн/л;

А-92 — 53,48 грн/л;

дизельне пальне — 52,49 грн/л;

скраплений газ — 26,50 грн/л.

A-95+ — 60,03 грн/л;

А-95 — 56,37 грн/л;

А-92 — 53,40 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,47 грн/л;

скраплений газ — 26,53 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 25 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 25 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

Нагадаємо, водіїв попередили про п'ять поганих звичок, що ламають механічну коробку передач. Занапастити механічну коробку передач не так складно, як здається водіям, що вважають її не вбиваною.

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