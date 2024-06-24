Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 25 червня

В Україні оновились ціни на бензин — скільки буде коштувати пальне завтра
В Україні ціни на пальне залишаються стабільними. За вихідні на автозаправних станціях вартість автогазу та дизелю не змінилася. Трохи здорожчав бензин бренду А-92.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 25 червня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 25 червня
За даними моніторингового порталу, 25 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,05 грн/л;
- А-95 — 56,42 грн/л;
- А-92 — 53,48 грн/л;
- дизельне пальне — 52,49 грн/л;
- скраплений газ — 26,50 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 60,03 грн/л;
- А-95 — 56,37 грн/л;
- А-92 — 53,40 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,47 грн/л;
- скраплений газ — 26,53 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 25 червня
Пальне бренду "Євро-95" 25 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.
Більше про авто
Нагадаємо, водіїв попередили про п'ять поганих звичок, що ламають механічну коробку передач. Занапастити механічну коробку передач не так складно, як здається водіям, що вважають її не вбиваною.
Ми також повідомляли, що Одещина у лідерах за кількістю електрокарів. Майже 2 000 електрокарів, ввезених цього року, зареєстрували на теренах Одеської області.
Читайте Новини.LIVE!