Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 27 липня

Автозаправка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На АЗС оновили ціни на пальне. Вартість бензину А-92 знизилась на дві копійки, проте автогаз знову подорожчав. За останню добу ціна на нього зросла на шусть копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 27 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 27 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,56 грн/л;

А-92 — 53,73 грн/л;

дизельне пальне — 52,75 грн/л;

скраплений газ — 27,87 грн/л.

A-95+ — 60,11 грн/л;

А-95 — 56,52 грн/л;

А-92 — 53,54 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,76 грн/л;

скраплений газ — 26,91 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 27 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 27 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 51,80 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.

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