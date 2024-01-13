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В Україні дешевшає пальне — які ціни на АЗС сьогодні

13 січня 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 13 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У субботу, 13 січня, на українских АЗС знову знизились ціни на деякі види пального. Найбільше у вартості втратив автогаз. Ціни на цей вид пального впали майже на 10 копійок. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 13 січня

За даними моніторингового сайту, 13 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,32 грн/л;
  • А-95 — 51,10 грн/л;
  • А-92 — 47,93 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,07 грн/л;
  • скраплений газ — 28,50 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,44 грн/л,
  • А-95 — за 51,28 грн/л,
  • бензин А-92 — за 48,29 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,25 грн/л,
  • скраплений газ — 29,40 грн/л.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 13 січня 2024

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 13 січня

13 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 47,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 29,29 г рн/л, на Shell — 28,65 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали що Китай збільшив продаж авто в Україну на 80%. В Україні стрімко збільшується кількість автомобілів, вироблених в КНР. За останні 20 років китайський автопром зробив величезний крок вперед, що зрештою переконало навіть більшість українських водіїв, які були упереджено налаштованих щодо авто з Піднебесної.

Раніше ми розповіли, як спуститися заледенілим схилом та не розтрощити авто. Спуск на авто зі схилу, вкритого кригою, потребує дотримання правильної техніки кермування. Адже важливо не втратити контроль над машиною, щоб не потрапити в аварійну ситуацію.  

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