Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні впала вартість пального — які ціни на АЗС сьогодні arrow

В Україні впала вартість пального — які ціни на АЗС сьогодні

29 грудня 2023 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 29 грудня 2023 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У п'ятницю, 29 грудня, знизились ціни на майже всі види пального на українских АЗС. Найбільше у вартості втратив автогаз. Ціни на цей вид пального впали на 25 копійок. Незмінною залишилась лише вартість бензину бренду А-95+.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 29 грудня вас цікавить найбільше:

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 29 грудня

Ціни на пальне на АЗС 29 грудня

За даними моніторингового сайту, 29 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,49 грн/л;
  • А-95 — 51,40 грн/л;
  • А-92 — 48,47 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,39 грн/л;
  • скраплений газ — 29,92 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,63 грн/л,
  • А-95 — за 51,65 грн/л,
  • бензин А-92 — за 48,79 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,68 грн/л,
  • скраплений газ — 31,00 грн/л.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 28 грудня

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 29 грудня

29 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС Luxwen — 47,99 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 30,97 грн/л, на KLO — 30,29 г рн/л, на Shell — 29,47 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали які машини мають вищу пожежну небезпеку. Попри усталений суспільний стереотип, вибухонебезпечність електромобілів сильно перебільшена. Статистка невблаганна, кількість загорянь електрокарів не можна навіть приблизно порівняти з аналогічними надзвичайними ситуаціями за участю ДВЗ, а особливо гібридів.

Раніше ми розповіли, про прогноз українського авторинку на 2024 рік. В наступному році очікується відносне зростання реалізації автомобілів. Кінцева цифра продажів буде залежати від податкових умов, можливостей фінансування покупок та загального росту економіки України.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

16 грудня 2023

17:34 Демограф розповів, якою буде чисельність населення України після закінчення війни

Актуальне по темі