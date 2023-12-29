Ціни на пальне в Україні станом на 29 грудня 2023 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У п'ятницю, 29 грудня, знизились ціни на майже всі види пального на українских АЗС. Найбільше у вартості втратив автогаз. Ціни на цей вид пального впали на 25 копійок. Незмінною залишилась лише вартість бензину бренду А-95+.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 29 грудня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне на АЗС 29 грудня

За даними моніторингового сайту, 29 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,49 грн/л;

А-95 — 51,40 грн/л;

А-92 — 48,47 грн/л;

дизельне пальне — 51,39 грн/л;

скраплений газ — 29,92 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,63 грн/л,

А-95 — за 51,65 грн/л,

бензин А-92 — за 48,79 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 51,68 грн/л,

скраплений газ — 31,00 грн/л.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 29 грудня

29 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС Luxwen — 47,99 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л.

ЗС RLS — 46,40 грн/л. Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 30,97 грн/л, на KLO — 30,29 г рн/л, на Shell — 29,47 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали які машини мають вищу пожежну небезпеку. Попри усталений суспільний стереотип, вибухонебезпечність електромобілів сильно перебільшена. Статистка невблаганна, кількість загорянь електрокарів не можна навіть приблизно порівняти з аналогічними надзвичайними ситуаціями за участю ДВЗ, а особливо гібридів.

Раніше ми розповіли, про прогноз українського авторинку на 2024 рік. В наступному році очікується відносне зростання реалізації автомобілів. Кінцева цифра продажів буде залежати від податкових умов, можливостей фінансування покупок та загального росту економіки України.