В Хорватії продають острів за "смішною" ціною: яка пастка чекає інвестора

Острів, гроші в руках. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Про власний острів часто мріють люди, яким набридло життя у мегаполісах. Мрія легко може перетворитися у реальність, особливо якщо для цього є гроші. Якщо так — можна стати власником мальовничого острова в Адріатичному морі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dailymail.

Прожаж острова в Хорватії

Йдеться про острів Mali Kosmać. Його можна придбати за 700 000 євро (35 823 760 грн). Якщо ціна здається вам зависокою, то аналітики підрахували, що ця сума є значно меншою за середню вартість таунхауса в Лондоні. Вартість цих об'єктів стартують від 770 000 фунтів стерлінгів (45 705 230 грн).

Острів Mali Kosmać біля Хорватії. Скриншот: Google Maps

Острів займає площу близько 1,2 акра (приблизно 0,5 гектара), а до материкової частини Хорватії потрібно подолати усього 250 метрів. Тут точно сподобається поціновувачам дикої природи.

Що треба знати про острів

Втім, претендентам на острів підготували суворе обмеження. Так, той, хто таки зважиться на угоду, не зможе збудувати на острові будь-який об'єкт. Усе через місцеві правила містобудування та суворі екологічні норми.

Земля на острові підходить лише для сільського господарства. Тобто інвестор отримає просто заповідне місце, де можна відпочити або займатися аграрством.

Раніше Новини.LIVE розповідали про продаж приватного острова Treasure Caye на Карибах. Його ціна — 700 тисяч доларів. Поблизу острова є чудові локації для снорклінгу та спортивної риболовлі.

Ще Новини.LIVE писали, що в Австралії хочуть продати містечко Куладді. Це найменший населений пункт країни, проте йому присвоєно власний поштовий індекс. Стати власником містечка можна, якщо запропонувати суму не менше, ніж 400 тисяч австралійських доларів.