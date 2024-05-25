Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 26 травня

Автозаправна станція. Фото: ОККО

На АЗС України ціни на пальне за останню добу не змінилися. Вартість бензину, а також автогазу та дизпалива залишились на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 26 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 26 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,59 грн/л;

А-95 — 55,92 грн/л;

А-92 — 52,37 грн/л;

дизельне пальне — 52,66 грн/л;

скраплений газ — 26,62 грн/л.

A-95+ — 59,47 грн/л;

А-95 — 55,83 грн/л;

А-92 — 52,24 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,88 грн/л;

скраплений газ — 26,65 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 26 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

26 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Авиас — 54,49 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 49,90 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Нагадаємо, в Україні не можна буде перереєструвати автомобіль або обміняти водійське посвідчення у застосунку "Дія". Це обмеження пов'язане зі зміною реквізитів для оплати рахунків.

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