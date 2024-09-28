Ціни на пальне 28 вересня 2024 року — скільки коштує бензин, ДП та автогаз в Україні

АЗС в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на пальне в Україні майже не змінились за останню добу. На автозаправних станціях трохи впала середня вартість бензину А-95, водночас автогаз здорожчав на три копійки.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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За даними моніторингового порталу, 28 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,14 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,64 грн/л;

дизельне пальне — 52,67 грн/л;

скраплений газ — 32,87 грн/л.

A-95+ — 60,14 грн/л;

А-95 — 56,51 грн/л;

А-92 — 53,63 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,69 грн/л;

скраплений газ — 32,21 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 28 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пальне бренду "Євро-95" 28 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

Нагадаємо, стиль водіння — один з найважливіших факторів, які впливають на витрату палива автомобілем. Зокрема, значно заощадити допоможе правильне перемикання механічної коробки передач.

Також ми писали, що наслідки заправки автомобіля не тією маркою бензину можуть бути різними — від несуттєвих до загрозливих. Відомо, як вчинити, якщо в бак потрапило невідповідне паливо.