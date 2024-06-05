Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 6 червня

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні продовжуть падати ціни на пальне. Так, за останню добу знизилась вартість бензину та дизпального. Водночас ціни на автогаз залишаються на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 6 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 6 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,64 грн/л;

А-95 — 55,95 грн/л;

А-92 — 52,45 грн/л;

дизельне пальне — 52,44 грн/л;

скраплений газ — 26,54 грн/л.

A-95+ — 59,56 грн/л;

А-95 — 55,91 грн/л;

А-92 — 52,30 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,59 грн/л;

скраплений газ — 26,59 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 6 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 6 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,47 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 49,90 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Нагадаємо, автовласники попередили про найгірші вживані авто у 2024 році. Дізнайтесь, що це за моделі, перед тим, як витрачати великі кошти на купівлю вживаного автомобіля.

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