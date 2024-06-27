Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 28 червня

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських АЗС ціни на пальне не змінилися. За минулу добу вартість бензину, а також дизелю та автогазу залишилась на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 28 червня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 28 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 28 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,03 грн/л;

А-95 — 56,42 грн/л;

А-92 — 53,42 грн/л;

дизельне пальне — 52,53 грн/л;

скраплений газ — 26,48 грн/л.

A-95+ — 60,02 грн/л;

А-95 — 56,37 грн/л;

А-92 — 53,39 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,47 грн/л;

скраплений газ — 26,51 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 28 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 28 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

Нагадаємо, ми писали навіщо влітку прогрівати двигун авто. А також як робити це правильно.

Ми також повідомляли, що названі найгірші дорогі автомобілі 2024 року. Кожну модель оцінювали методом опитування її власників та ранжували за шкалою надійності від 1 до 100.