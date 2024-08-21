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Ціни на пальне продовжують падати — скільки буде коштувати бензин та дизель завтра

21 серпня 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та ДП 22 серпня 2024 року
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

В Україні знову знизились ціни на пальне. Так, за останню добу на АЗС дещо здешевшав бензин та дизельне пальне. Водночас варість автогазу залишається на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 22 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 22 серпня

За даними моніторингового порталу, 22 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,10 грн/л;
  • А-95 — 56,48 грн/л;
  • А-92 — 53,32 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,73 грн/л;
  • скраплений газ — 28,14 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,05 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,35 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,77 грн/л;
  • скраплений газ — 28,09 грн/л.
Скільки коштує бензин дизель та автогаз в Україні 22 серпня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 22 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 22 серпня

Пальне бренду "Євро-95" 22 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, у Верховній Раді Україні провалили голосування за блокуючі постанови проти підвищення акцизів на пальне. Відповідно, найближчим часом законопроєкт №11256-2 набуде чинності.

Ми також писали про невиконані обіцянки Ілона Маска щодо Cybertruck. Деякі важливі обіцянки бізнесмена досі не реалізовані.

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