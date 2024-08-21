Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та ДП 22 серпня 2024 року

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні знову знизились ціни на пальне. Так, за останню добу на АЗС дещо здешевшав бензин та дизельне пальне. Водночас варість автогазу залишається на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 22 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 22 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,10 грн/л;

А-95 — 56,48 грн/л;

А-92 — 53,32 грн/л;

дизельне пальне — 52,73 грн/л;

скраплений газ — 28,14 грн/л.

A-95+ — 60,05 грн/л;

А-95 — 56,50 грн/л;

А-92 — 53,35 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,77 грн/л;

скраплений газ — 28,09 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 22 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 22 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Нагадаємо, у Верховній Раді Україні провалили голосування за блокуючі постанови проти підвищення акцизів на пальне. Відповідно, найближчим часом законопроєкт №11256-2 набуде чинності.

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