Ціни на пальне в Україні станом на 21 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських АЗС за останню добу змінилися ціни на пальне. Вартість бензину трохи зросла. Найбільше здорожчав бензин бренду А-95. Ціни на нього піднялись на 3 копійки. Вартість дизпального залишилась на рівні попередніх днів, а от автогаз трохи здешевшав.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 21 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 21 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,47 грн/л;

А-95 — 55,87 грн/л;

А-92 — 52,26 грн/л;

дизельне пальне — 52,82 грн/л;

скраплений газ — 26,65 грн/л.

A-95+ — 59,47 грн/л;

А-95 — 55,84 грн/л;

А-92 — 52,27 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 53,11 грн/л;

скраплений газ — 26,69 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 21 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

21 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 61,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 54,00 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 50,40 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Нагадаємо, після того, як 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, поширилися чутки про зміну порядку та правил реєстрації авто. Які документи потрібно мати при собі автовласнику зараз.

Ми також писали, що поки деякі великі автоконцерни скорочують програми виробництва електричних транспортних засобів, Honda подвоює інвестиції в електромобілі до 64 млрд доларів. В компанії сподіваються, що при річному обсязі у 2 млн BEV, рентабельність продажів досягне 5%.