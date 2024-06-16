Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 17 червня

Ціни на бензин в Україні — скільки буде коштувати пальне завтра
На українських заправках ціни на пальне залишаються стабільними. Протягом останньої доби вартість бензину, автогазу та дизпалива не зазнала жодних змін і залишається на рівні попередніх показників.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 17 червня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 17 червня
За даними моніторингового порталу, 17 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,85 грн/л;
- А-95 — 56,22 грн/л;
- А-92 — 53,02 грн/л;
- дизельне пальне — 52,48 грн/л;
- скраплений газ — 26,54 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 59,65 грн/л;
- А-95 — 55,98 грн/л;
- А-92 — 52,51 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,46 грн/л;
- скраплений газ — 26,54 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 17 червня
Пальне бренду "Євро-95" 17 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 55,50 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.
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Нагадаємо, у травні цього року українці купили 931 легкове авто з Китаю. Це на 8% більше, ніж у травні минулого року.
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