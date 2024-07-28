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Ціни на бензин в Україні — якою буде вартість пального на АЗС завтра

28 липня 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 29 липня
Автозаправка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

За останню добу ціни на пальне не змінилися. Вартість бензину, автогазу та дизпалива на українських автозаправках залишилась на рівні попереднього дня. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 29 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 29 липня

За даними моніторингового порталу, 29 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,56 грн/л;
  • А-92 — 53,73 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,75 грн/л;
  • скраплений газ — 27,87 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,11 грн/л;
  • А-95 — 56,52 грн/л;
  • А-92 — 53,54 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,76 грн/л;
  • скраплений газ — 26,91 грн/л.
Вартість бензину дизелю та автогазу в Україні 29 липня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 29 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 29 липня

Пальне бренду "Євро-95" 29 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 51,80 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, перереєстрація авто через "Дію" стала ще простішою. Користувачам додатка тепер також вказуватиметься причина відмови у перереєстрації авто.

Ми також писали, що автоексперт пояснив, чому влітку може закипіти двигун автомобіля. Перегрів двигуна під час руху може статися з кількох причин. У будь-якому разі наслідки закипання можуть бути жахливими для мотора — аж до необхідності капітального ремонту агрегату.

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