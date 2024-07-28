Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 29 липня

Автозаправка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За останню добу ціни на пальне не змінилися. Вартість бензину, автогазу та дизпалива на українських автозаправках залишилась на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 29 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 29 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,56 грн/л;

А-92 — 53,73 грн/л;

дизельне пальне — 52,75 грн/л;

скраплений газ — 27,87 грн/л.

A-95+ — 60,11 грн/л;

А-95 — 56,52 грн/л;

А-92 — 53,54 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,76 грн/л;

скраплений газ — 26,91 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 29 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 29 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 51,80 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.

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