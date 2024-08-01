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Субсидії та тарифи на послуги ЖКГ — що зміниться з 1 серпня

1 серпня 2024 08:37
Ксенія Симонова - Редактор
Субсидії та тарифи з 1 серпня — яких змін чекати українцям
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

З 1 серпня 2024 року тарифи на житлово-комунальні послуги залишаться незмінними для більшості міст. Водночас, у квитанціях будуть вищі суми, з огляду на нові ціни, які діють на електроенергію з червня.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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З 1 червня цього року тариф на електричну енергію для населення підвищили з 2,64 до 4,32 грн/кВт-год. Тобто, у серпні українці платитимуть за світло більше. Так, якщо взяти за основу новий тариф у 4,32 грн/кВт-год, за місяць суми в платіжках зросли так:

  • за умови споживання 250 кВт-год — 1,08 тис. гривень (було 660 гривень);
  • за умови споживання 500 кВт-год — 2,16 тис. гривень (було 1,32 тис. гривень);
  • за умови споживання 1 000 кВт-год — 4,32 тис. гривень (було 2,64 тис. гривень).

Водночас, влада лишила дію "нічного" тарифу на електроенергію (при встановленому відповідному двозонному лічильнику), який дозволяє платити менше. Тариф становитиме 2,16 грн/кВт.

Вартість електрики обіцяють більше не підвищувати до травня 2025 року.

Тарифи на газ для споживачів також не переглядатимуть у серпні. Його Нафтогаз України, який обслуговує більшість населення, зафіксував на рівні 7,96 грн за кубометр. Тариф обіцяють не чіпати щонайменше до кінця наступного опалювального сезону, тобто до травня 2025 року. Пропозиції від інших постачальників коливаються від 7,7 до 9,9 грн за куб. м.

Ціни на воду у серпні теж залишаться колишні, незважаючи на неодноразові спроби Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, їх підвищити. Водоканали виступають за коригування тарифів через зростання витрат на електрику та реагенти.

Водночас, у маленьких містах влада має право самовільно підвищувати ціни, без погодження з регулятором, тому в деяких з них громадянам доведеться платити більше також за воду.

Що буде з субсидіями у серпні

У серпні влада обіцяє перерахувати субсидії на житлово-комунальні послуги з огляду на підвищення тарифу на електроенергію. Вищі суми допомоги нададуть домогосподарствам, які мають на них право. Перерахунок Пенсійний фонд здійснить автоматично, звертатись додатково не потрібно.

Як повідомили в уряді, споживачі фактично заплатять стільки ж, скільки платили до підвищення тарифів, адже різницю має компенсувати держава.

Водночас, допомогу на оплату комунальних послуг скасують тим, хто має борг, що перевищує понад три місяці, і становить більше 680 грн. Також виплати не отримають ті громадяни, в яких сталися майнові чи кількісні зміни в домогосподарстві, однак ПФУ не поставили про це до відома.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство енергетики України не має наміру підвищувати тарифи на електроенергію. Поточна вартість електроенергії, яка становить 4,32 грн за кВт·год, затверджена до 30 квітня 2025 року.

Також ми писали, що в Україні значно зросли тарифи на комунальні послуги. За період з травня 2023 року до травня 2024 року вони підвищились на 18,6%. Зокрема, ціни на електроенергію зросли на 63,6%, тоді як вартість деяких інших послуг залишилася незмінною.

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