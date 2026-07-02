Субсидія та допомога на дрова: хто і де може отримати 19 400 грн

Жінка тримає дрова, гроші та платіжки. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Українські домогосподарства влітку вже можуть реєструватися на отримання держдопомоги на купівлю твердого палива у рамках підготовки до нового опалювального сезону 2026-2027 років. Окремим категоріям передбачена субсидія на забезпечення своїх осель дровами чи вугіллям, а жителям прифронтових громад — одноразова цільова допомога на тверде паливо до 19 400 грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) в Одеській області.

Хто має право на субсидію та допомогу на тверде паливо

Цього року державою передбачені три види підтримки у межах підготовки до майбутнього холодного сезону:

житлова субсидія на тверде паливо;

пільга для окремих груп населення;

разова міжнародна допомога у прифронтових громадах.

Зокрема, субсидії доступні домогосподарствам, в оселях яких використовується тільки пічне опалення дровами або вугіллям і не мають централізованого теплопостачання. Для цього потрібно мати відповідний акт та довідку.

Суму допомоги визначать на індивідуальній основі, враховуючи доходи всіх членів домогосподарства.

Щодо пільг на тверде паливо, то вони доступні громадянам, дані яких містяться у Реєстрі пільговиків. Йдеться про:

учасників бойових дій (УБД);

громадян з інвалідністю;

ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС;

багатодітних та прийомних сімей;

самотніх пенсіонерів;

одиноких матерів та батьків;

родин, яким надається допомога на дітей.

Окрім того, на допомогу можуть розраховувати внутрішні переселенці та отримувачі субсидій.

У ПФУ зауважують, що для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни та рідних загиблих захисників пільги призначають без врахування загального доходу.

Щодо разової виплати у розмірі 19 400 грн на купівлю твердого палива, то міжнародна програма охоплює прифронтові громади Сумського, Харківського, Херсонського, Луганського, Донецького, Дніпропетровського, Запорізького, Миколаївського та Чернігівського регіонів.

Пріоритено на виплати мають право:

чинні отримувачі субсидій та пільг;

самотні люди похилого віку;

одинокі матері;

родини, які виховують дітей з інвалідністю.

Як розрахують розмір допомоги та необхідні документи

За інформацією фонду, під час визначення розміру субсидії держава врахує нормативну потребу домогосподарства обсягом 2 тонни твердого палива за рік. За граничною вартістю йдеться про близько 9 200 грн. Відповідна субсидія покликана компенсувати різницю між цією сумою та обов'язковим платежем родини, який визначать залежно від рівня доходу.

Щодо пільг, то норматив обсягу — 1 тонна палива за рік, а розмір компенсації буде залежити від категорії заявника. Зокрема, учасникам бойових дій надається право на 75% знижки.

Для оформлення відповідної допомоги потрібно зібрати такі документи:

декларацію про доходи;

паспорт та ідентифікаціний код;

документи, що підтвердять право на пільгу (якщо є);

довідка/акт про пічне опалення;

реквізити рахунку (IBAN).

У ПФУ зазначають, що, як правило, рішення щодо надання допомоги ухвалюють протягом десяти днів.

Зокрема, подати документи щодо міжнародної разової допомоги необхідно до 17 серпня цього року.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто міг оформити житлову субсидію "заднім числом". Зокрема, йдеться про тих, хто подав заяву та декларацію про доходи громадяни подадуть до липня. Для таких громадян субсидію призначать із врахуванням пепередніх місяців (з травня). Однак, якщо подати заяву зараз, то допомогу призначать тільки з липня.

Ще Новини.LIVE розповідали, що під час оформлення субсидії враховують дохід всіх осіб, що зареєстровані за місцем проживання заявника. Зокрема, якщо пенсіонер живе сам і отримує невелику пенсію, то в розрахунок можуть потрапити доходи їхніх родичів, які проживають окремо. Через це можна втратити право на субсидію.