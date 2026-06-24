Субсидія через смартфон: які потрібні документи та інші нюанси

Комунальні платіжки, газова плита. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні продовжує діяти спрощений механізм подачі заяви на оформлення житлової субсидії "в один клік" в електронному форматі. Йдеться про надання меншої кількості документів, адже вони автоматично підтягнуться з державних реєстрів.

Про те, хто і як зможе оформити субсидію через смартфон, розповідають Новини.LIVE.

Як подати спрощену заяву на призначення субсидії

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), йдеться про максимально полегшену процедуру звернення громадян за призначенням житлової субсидії.

Для оформлення допомоги від держави для оплати житлово-комунальних послуг громадянину достатньо лише подати спрощену заяву в електронному форматі через мобільний застосунок Пенсійного фонду. Окрім такий варіант звернення доступний через:

подання заяви портал електронних послуг ПФУ;

звернення через портал державних послуг "Дія".

Для електронного звернення через власний кабінет ПФУ необхідно:

Авторизуватися чи увійти до кабінету за допомогою КЕП чи BankID; Перейти до розділу "Комунікації з ПФУ"; Обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу"; Заповнити заяву та дати згоду на автоматичний обмін даними; Перевірити правильність даних; Підписати заяву електронним підписом.

У спрощену заяву необхідно внести лише базову персональну інформацію, а решта документів автоматично підтягнеться з державних реєстрів. Йдеться про настуні дані:

прізвище, ім’я та по батькові;

серія та номер паспорта;

ідентифікаційний код заявника та осіб, що входять до складу домогосподарства;

адреса та банківський рахунок (у форматі ІВАN), на який має надійти виплата;

підпис спрощеної заяви (за допомогою кваліфікованого електронного підпису).

Після отримання інформації з державних реєстрів, необхідної для визначення права родини на субсидію, Пенсійний фонд на основі отриманих даних, ухвалить рішення про розгляд заяви.

Інші варіанти звернення за субсидією

У ПФУ наголошують, що раніше затверджена процедура звернення за призначенням житової субсидії з повним пакетом документів також залишається чинною, а тому за бажання людина може оформити допомогу у звичному порядку.

У паперовій формі можна подати заяву на субсидію:

особисто звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду;

до уповноважених посадовців виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради;

надіславши заяву на адресу ПФУ поштою.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, чому можна втратити житлову субсидію через родичів. Під час оформлення допомоги враховується матеріальний стан усіх тих, хто зареєстрованй за місцем проживання. Зокрема, у деяких випадках враховують дітей пенсіонерів, які можуть давно проживати окремо. Відомо, як не втратити субсидію через прописаних у житлі родичів.

Ще Новини.LIVE розповідали, що в Україні деяким пенсіонерам надане унікальне право взагалі не платити за житлово-комунальні послуги завдяки держпільгам. Однак така допомога доступна не кожному. Право на неї надається залежно від професії, страхового стажу, місця проживання та доходу домогосподарства.