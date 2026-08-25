Штрафи за перевищення швидкості хочуть підвищити: у Раді готують нові правила для водіїв

Водій за кермом. Фото: Magnific

В Україні хочуть посилити відповідальність за перевищення швидкості, однак одного збільшення штрафів недостатньо, щоб зробити дороги безпечнішими. Законопроєкт із посиленням відповідальності поки не розглянула Верховна Рада. Його планували розглянути минулого тижня, однак через тривоги до документа не дійшла черга.

Про це розповів Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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За словами Вигівського, законопроєкт мали розглянути під час попереднього пленарного тижня, але через повітряні тривоги депутати не встигли перейти до нього.

"Це законопроєкт у Верховній Раді, ми сподівалися, що його розглянуть на минулому пленарному тижні, але з врахуванням повітряних тривог дійшла черга до цього законопроекту", — сказав міністр.

Він також зазначив, що питання посилення відповідальності порушували у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

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"На годині питань до уряду піднімали це питання у Верховній Раді до мене і ми, звісно, максимальну робимо все для того, щоб все-таки його прийняли і почали ці процеси", — заявив Вигівський.

Міністр підкреслив, що проблема безпеки на дорогах не вирішується лише збільшенням штрафів. За словами Вигівського, йдеться не лише про відповідальність водіїв.

"Це культура поведінки, це штрафи, це відповідальність, але це і дороги, і розв'язки, це все комплекс заходів", — зазначив міністр.

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