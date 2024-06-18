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Жители Харьковщины могут получить полмиллиона гривен — кто имеет право

18 июня 2024 08:42
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Гранты на бизнес — жители Харьковщины могут получить помощь до 500 тыс. грн
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В рамках государственной программы "еРобота" жители Харьковской области могут получить гранты на собственное дело на полмиллиона гривен. Сумма вдвое больше, чем была в прошлом году.

Об этом рассказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"еРобота — жители Харьковщины могут получить грантов на собственное дело на полмиллиона гривен", — говорится в сообщении.

Федоров отметил, что бизнес во время войны продолжает создавать рабочие места, поддерживать экономику и обеспечивать нормальную жизнь гражданам. Государство в свою очередь создает благоприятные условия для бизнеса. Так, правительство увеличило суммы грантов с проектом "Власна справа" для того, чтобы еще больше граждан смогли запустить и развить бизнесы.

Какие суммы грантов могут получить предприниматели

По его словам, жители Харькова и области могут получить безвозвратную помощь в сумме до 500 тысяч гривен на собственное дело, что вдвое больше, чем было раньше.

В то же время размер минимальной суммы гранта не изменился — 50 тыс. гривен.

Министр призвал подаваться на грантовую программу как действующим предпринимателям, так и новичкам. Специалисты Государственной службы занятости рассмотрят все заявки. Результат решения о предоставлении гранта поступит в "Дію".

По правилам, гранты можно потратить:

  • на оборудование;
  • сырье;
  • аренду земли, помещения;
  • оборудование;
  • маркетинг.

Также глава Минцифры рассказал о брошюре, где есть вся необходимая информация о программе по ссылке.

"Будьте смелыми, открывайте свои бизнесы даже в такое бурное время", —  добавил Федоров.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщают об актуальности регистрации в грантовой программе, направленной на поддержку инициатив внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В ее рамках можно получить до 70 тысяч гривен.

Также мы писали, что Международная организация по миграции дает украинцам возможность получить от 7 тыс. долларов на развитие предпринимательства. Участие в грантовой программе может принять украинский микро- и малый бизнес.

бизнес
гранты
Михаил Федоров
предприниматели
материальная помощь
финансовая помощь
Минцифры

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