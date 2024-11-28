Зарплаты джунов и сеньоров в Украине — сколько платят айтишникам в 2024 году

Зарплаты в IT — сколько зарабатывают айтишники в Украине
Медианная зарплата программистов в Украине выросла на 200 долларов и достигла 3 500 долларов. Основными факторами стали повышение оплаты для Tech Lead и структурные изменения: сокращение количества начинающих джунов и увеличение доли архитекторов в продуктовых компаниях.
Об этом говорится в аналитике портала DOU.
Сколько зарабатывают айтишники в 2024 году
Летом этого года значительно выросли зарплаты опытных разработчиков: Architect получили повышение на 325 долларов, а Tech Lead — на 200 долларов. Именно эти категории специалистов единственные, чья медианная зарплата превышает уровень до начала полномасштабного вторжения.
Зарплаты Tech Lead выросли в разных компаниях, в то время как у Architect повышение связано с увеличением их количества в продуктовых компаниях. В то же время зарплаты Team Lead существенно упали: в аутстафинговых компаниях на 500 долларов, а в стартапах — на 560 долларов.
Зарплаты сеньоров, джунов и интернов продолжают постепенно снижаться, хотя за последние полгода эти изменения были незначительными. Медианная зарплата остается на уровне зимы 2024 года.
Самые оплачиваемые сеньоры стали зарабатывать больше: их зарплаты выросли с 5 500 до 5 700 долларов в третьем квартале, что привело к большему разбросу в доходах специалистов этого уровня. У медлей, напротив, наблюдалось снижение зарплат в первом квартале — с 1 900 до 1 800 долларов.
Мобильная и Back-end разработка сохраняют популярность среди самых востребованных направлений отрасли, предлагая разработчикам высокие доходы. Зарплаты специалистов Back-end помимо новичков стабильно превышают средние показатели на рынке.
Что еще нужно знать
Напомним, в 2024 году национальные сети автозаправочных станций значительно увеличили зарплаты своих работников. Основной причиной роста стал дефицит кадров.
Мы также писали, что во многих украинских городах общественный транспорт работает без кондукторов, а пассажиры оплачивают проезд водителю или бесконтактно с помощью карты или смартфона. В то же время профессия контролера-кондуктора остается востребованной, что подтверждают открытые вакансии в сфере перевозок.
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