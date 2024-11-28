Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Зарплаты в IT — сколько зарабатывают айтишники в Украине arrow

Зарплаты в IT — сколько зарабатывают айтишники в Украине

28 ноября 2024 14:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Зарплаты джунов и сеньоров в Украине — сколько платят айтишникам в 2024 году
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Медианная зарплата программистов в Украине выросла на 200 долларов и достигла 3 500 долларов. Основными факторами стали повышение оплаты для Tech Lead и структурные изменения: сокращение количества начинающих джунов и увеличение доли архитекторов в продуктовых компаниях.

Об этом говорится в аналитике портала DOU.

Читайте также:

Сколько зарабатывают айтишники в 2024 году

Летом этого года значительно выросли зарплаты опытных разработчиков: Architect получили повышение на 325 долларов, а Tech Lead — на 200 долларов. Именно эти категории специалистов единственные, чья медианная зарплата превышает уровень до начала полномасштабного вторжения.

Зарплаты Tech Lead выросли в разных компаниях, в то время как у Architect повышение связано с увеличением их количества в продуктовых компаниях. В то же время зарплаты Team Lead существенно упали: в аутстафинговых компаниях на 500 долларов, а в стартапах — на 560 долларов.

Зарплаты сеньоров, джунов и интернов продолжают постепенно снижаться, хотя за последние полгода эти изменения были незначительными. Медианная зарплата остается на уровне зимы 2024 года.

Самые оплачиваемые сеньоры стали зарабатывать больше: их зарплаты выросли с 5 500 до 5 700 долларов в третьем квартале, что привело к большему разбросу в доходах специалистов этого уровня. У медлей, напротив, наблюдалось снижение зарплат в первом квартале — с 1 900 до 1 800 долларов.

Мобильная и Back-end разработка сохраняют популярность среди самых востребованных направлений отрасли, предлагая разработчикам высокие доходы. Зарплаты специалистов Back-end помимо новичков стабильно превышают средние показатели на рынке.

Что еще нужно знать

Напомним, в 2024 году национальные сети автозаправочных станций значительно увеличили зарплаты своих работников. Основной причиной роста стал дефицит кадров.

Мы также писали, что во многих украинских городах общественный транспорт работает без кондукторов, а пассажиры оплачивают проезд водителю или бесконтактно с помощью карты или смартфона. В то же время профессия контролера-кондуктора остается востребованной, что подтверждают открытые вакансии в сфере перевозок.

зарплаты работа деньги IT рынок труда

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:40 Как прогнозировать курс криптовалют онлайн?

15:30 Выплаты за ранение — каков размер компенсации военным в 2024 году

15:25 Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год

15:25 Работу МСЭК кардинально изменили — что полагает новый закон

15:09 Полиция расследует аферу с военной формой в миллионы долларов

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

15:07 Скандал в Одессе – возле инклюзивного пляжа вырастет высотка

15:05 Киевлян призвали готовиться к мощному снегопаду завтра — прогноз

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

14:56 Южная Корея не согласилась продать Украине оружие, — SBS

14:55 Россия готовится к агрессии против Запада без ограничений

15:40 Как прогнозировать курс криптовалют онлайн?

15:30 Выплаты за ранение — каков размер компенсации военным в 2024 году

15:25 Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год

15:25 Работу МСЭК кардинально изменили — что полагает новый закон

15:09 Полиция расследует аферу с военной формой в миллионы долларов

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

15:07 Скандал в Одессе – возле инклюзивного пляжа вырастет высотка

15:05 Киевлян призвали готовиться к мощному снегопаду завтра — прогноз

14:56 Южная Корея не согласилась продать Украине оружие, — SBS

14:55 Россия готовится к агрессии против Запада без ограничений

14:38 Под Харьковом мужчина по запросу РФ совершал диверсии — фото

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Text

09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

Text

00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

27 ноября 2024
Text

17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году