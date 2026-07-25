Выплаты ко Дню Независимости: что нужно знать ветеранам со льготами на коммуналку

Люди в военной форме, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Ко Дню Независимости в 2026 году некоторые украинцы получат дополнительные выплаты от государства. Финансовую помощь начислят, в частности, ветеранам войны. Стало известно, будут ли доступны выплаты тем, кто пользуется льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, эта категория ветеранов получит выплаты без каких-либо дополнительных заявлений, передает Новини.LIVE.

Денежная помощь ветеранам с льготами

Ветераны войны, которые уже не находятся в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оформили льготу на оплату ЖКУ, дополнительную финансовую помощь в августе получат вместе с самой льготой. Обращаться за оформлением выплаты не нужно.

"То есть денежная помощь будет выплачена вам автоматически", — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Как будут начисляться выплаты ко Дню Независимости в 2026 году

Отдельные граждане будут оформлять единовременную помощь самостоятельно. Для этого можно:

подать документы через ЦНАП;

обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда;

отправить заявление по почте в территориальное управление ПФУ.

Также услуга по оформлению заявления доступна на электронном портале ПФУ.

Как сообщали Новини.LIVE, "Зимова пидтримка" некоторым украинцам поступит в 2026 году. Однако выплату перечислят не всем гражданам. Так, на государственную помощь могут рассчитывать те, кому её назначили ещё в 2025 году, но так и не выплатили.

Также Новини.LIVE писали, что в августе отдельные пенсионеры получат дополнительные выплаты — от 450 до 3 100 гривен. Некоторым деньги начислят автоматически, но в некоторых случаях нужно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд.