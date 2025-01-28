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Производство чипов в Украине — насколько реально и в чем проблемы

28 января 2025 06:25
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Производство чипов в Украине: насколько это реально, какие типы будут производить и какие есть проблемы
Производство и проверка чипов. Фото: computerworld.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Недавно Кабинет министров Украины утвердил Стратегию цифрового развития инноваций до 2030 года. Одним из приоритетных направлений которой является производство чипов. Микроэлектроника собственного производства, по замыслу, может удовлетворять потребности Украины в аграрной, оборонной и автомобильной сферах.

Новини.LIVE рассказывают о перспективах производства чипов в Украине, какие типы планируют изготавливать, когда ожидать запуск производства и в чем проблемы.

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Что за Стратегия цифрового развития и инноваций

Правительство утвердило Стратегию цифрового развития инноваций до 2030 года под названием WINWIN.

Стратегия направлена на создание благоприятных условий для бизнеса, стартапов, ученых, инвесторов и международных партнеров, работающих в инновационной сфере.

Основные направления, предусмотренные стратегией:

  • открытие рынков приоритетных отраслей;
  • развитие и поддержка инновационной инфраструктуры;
  • дерегулирование инновационной деятельности;
  • обеспечение доступа к финансированию;
  • развитие человеческого капитала;
  • увеличение эффективности управления государственными учреждениями в сфере инноваций;
  • защита интеллектуальной собственности;
  • развитие наукоемких и инклюзивных инноваций;
  • укрепление международного сотрудничества;
  • создание центров передового опыта (Centres of Excellence) для каждой приоритетной отрасли.

Приоритетные области развития включают:

  • DefenseTech (оборонные технологии);
  • MedTech (медицинские технологии);
  • BioTech (биологические технологии);
  • GreenTech (зеленые технологии);
  • EdTech (образовательные технологии);
  • AgroTech (агротехнологии);
  • AI (искусственный интеллект);
  • XR (иммерсивные технологии);
  • AUV (беспилотные технологии и автономные системы);
  • Semiconductors (полупроводники);
  • Secure Cyberspace (цифровая безопасность);
  • SpaceTech (космические технологии);
  • GovTech (технологии государственного управления);
  • Fluid economy (экономику без границ).

"Технологии и инновации — наш ключ к победе и экономическому скачку, а значит — возможностей улучшить качество жизни. Стратегия WINWIN — это комплексное видение и конкретные шаги для укрепления инновационной экосистемы в Украине, эффективного регулирования и открытия новых рынков. Документ также приоритезирует ключевые направления развития для страны, в частности DefenseTech, MedTech, EdTech, Agritech, AI, отрасль полупроводников. Это позволит предпринимателям создавать инновационные продукты с добавленной стоимостью именно в Украине", — отметил вице-премьер-министр по инновациям, образованию, науке и технологиям — Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Производство чипов в Украине

Как отмечается в Стратегии цифрового развития одним из ключевых направлений стратегии является развитие производства чипов. В документе отмечается, что полупроводниковые технологии стремительно развиваются и лежат в основе современных инноваций, таких как искусственный интеллект, мощные вычислительные системы (дата-центры), мобильные устройства, гаджеты, Интернет вещей и многое другое.

Среди шагов, направленных на реализацию этого направления, в документе указаны:

  • разработка и представление закона о поддержке полупроводниковой отрасли, который создаст благоприятные условия для инвестиций и научных исследований в сфере микроэлектроники;
  • создание инновационного кластера, который объединит научно-исследовательские институты, университеты, стартапы и частные компании, работающие в секторе полупроводников;
  • интеграция украинской микроэлектроники с другими инновационными секторами, как оборонные технологии, для усиления синергии между кластерами;
  • подписание меморандумов с Европейским Союзом и ключевыми игроками на рынке микроэлектроники, направленных на совместные проекты, инвестиционные программы и участие Украины в реализации Европейского акта о чипах;
  • стимулирование инвестиций в создание производственных мощностей в сфере микроэлектроники.

Согласно операционному плану стратегии, до третьего квартала 2025 года запланировано заключение меморандумов с ЕС и представителями микроэлектронного сектора. Это позволит Украине укрепить международное сотрудничество, создать новые партнерства, интегрировать национальных производителей в общеевропейские инициативы и принять участие в расширении производства полупроводников в Европе.

Одним из важнейших преимуществ Украины для выхода на рынок производства чипов в документе называют развитый человеческий капитал и опыт в области разработки микроэлектроники. Несмотря на значительные потери научного и производственного потенциала, богатая история отрасли, наличие научной и образовательной базы, а также сохранение специализации "Микроэлектроника" (ныне "Микро- и наносистемная техника") подтверждают наличие основы для возрождения и развития полупроводниковых технологий в стране.

Как будет работать производство чипов в Украине

По оценке Министерства цифровой трансформации, для запуска производства чипов в Украине нужно около 1 миллиарда долларов. В планах заявлено производство чипов размером 180, 130 и 110 нанометров.

По словам участника рабочей группы при Министерстве цифровой трансформации Александра Груданова, эти микросхемы способны удовлетворить потребности оборонной, аграрной и автомобильной отраслей. На начальном этапе предполагается изготавливать до 1000 кремниевых пластин ежемесячно.

Сейчас Минцифры рассматривает два подхода к производству чипов: лицензирование готовой технологии или привлечение стратегического партнера на коммерческой основе.

Первая стратегия предусматривает сотрудничество с компанией-лицензиаром, которая займется строительством завода, настройкой оборудования и запуском пилотной линии. Украинские специалисты смогут проходить обучение за рубежом, а страна будет выплачивать лицензионный сбор и получать техническую поддержку.

Это также позволит адаптировать технологию для создания специализированных чипов, например, устойчивых к радиоэлектронной борьбе или пригодных для использования в космосе. Однако сроки поставки такого высокотехнологичного оборудования, по словам Груданова, могут достигать 12–18 месяцев.

Вторая стратегия предполагает поиск партнера через государственный тендер. Среди возможных претендентов называют австрийскую AMS, французскую CMP, немецкие IHP и X-FAB, французско-итальянскую STMicro, китайскую LFoundry или израильскую Tower Semiconductors.

По оценке Александра Груданова, затраты на строительство завода по модели лицензирования составят около 1 млрд долларов. В то же время основатель технологической компании "Квазар-Микро" Евгений Уткин оценивает эти расходы в 5 млрд долларов.

В чем проблемы производства чипов в Украине

В Стратегии цифрового развития и инноваций отмечается, что полупроводниковая промышленность в Украине на данный момент практически отсутствует. Кроме того, позиции страны на мировом рынке высокотехнологичного экспорта остаются скромными.

Высокотехнологичная продукция составляет лишь 5% общего объема промышленного экспорта. В период с 2012 по 2021 год объем украинского высокотехнологичного экспорта сократился в 2,1 раза (на 1,37 млрд долларов США), составив в 2021 году 1,28 млрд долларов. Это в 164 раза меньше, чем объем аналогичного экспорта Германии, в 18,6 раза меньше, чем у Польши, и в 6-7 раз уступает показателям Словакии и Румынии.

Основной частью украинского экспорта по-прежнему остаются сырьевые товары, которые занимают 58,5% от общего объема. Разрушение производственных мощностей, инфраструктуры и утечка кадров еще больше затрудняют развитие высокотехнологичных секторов экономики.

Финансирование полупроводниковых проектов также остается недостаточным. Для сравнения, в августе 2022 года США приняли "Акт о чипах и науке", который выделил 39 млрд долларов на субсидии для производства чипов, 13 млрд долларов на исследования, разработки и подготовку специалистов, также предусмотрев налоговые льготы на приобретение оборудования.

По поводу заявленного технологического процесса производства чипов в Украине также есть вопросы. Под термином технологический процесс в электронике обычно понимается минимальный размер элементов на полупроводниковой пластине, измеряемый в нанометрах.

Чем меньше этот размер, тем больше транзисторов помещается на одном чипе, что повышает производительность, снижает энергопотребление и уменьшает габариты чипа. Заявленные для производства в Украине технологические процессы — 180 и 130 нанометров — использовались в процессорах Intel Pentium III и Pentium 4, выпускавшихся в 1999 и 2002 годах соответственно.

Для сравнения, современные чипы Intel семейства Arrow Lake изготавливаются по 3-нм техпроцессу, а новые видеокарты GeForce RTX 50 Series от Nvidia, которые выходят в конце января 2025 года, будут содержать чипы, созданные на базе усовершенствованного 5-нм техпроцесса. Чипы с технологией 180 нм сегодня применяются преимущественно в микроконтроллерах для устройств с низкими требованиями к производительности, промышленных контроллерах и различных датчиках.

Напомним, правительство США объявило о дополнительных ограничениях на экспорт чипов и технологий искусственного интеллекта, чтобы сохранить передовые вычислительные мощности в стране и среди союзников. Новые правила ограничат экспорт чипов ИИ в большинство стран и будут предоставлять неограниченный доступ к технологиям ИИ США только ближайшим союзникам. Экспорт в Китай, Россию, Иран и Северную Корею будет заблокирован.

Тем временем инженеры Google разработали квантовый чип Willow, который, по утверждению компании, способен выполнить определенные квантовые задачи за 5 минут, тогда как самому быстрому суперкомпьютеру в мире на это понадобилось бы около 10 лет.

Украина технологии производство компьютеры чипы

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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