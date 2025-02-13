Додаткові виплати сім'ям Героїв України — яка допомога передбачена

Стела з містами-героями України. Фото: УНІАН

Сім'ям загиблих Героїв України надають додаткові пільги та виплати. Наприклад, вони можуть розраховувати на надбавки до пенсій.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, яким ще пільгами забезпечуються сім'ї загиблих Героїв у 2025 році.

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Як повідомляють в Українському ветеранському фонді Мінветеранів Члени сім'ї загиблого Героя України можуть отримати одноразову грошову винагороду. Виплату нарахують лише за умови, якщо гроші не отримував сам захисник, коли був живий.

Виплата здійснюється Пенсійним фондом України (ПФУ) через банківські установи. Представники сім'ї отримують гроші у рівних частинах. Якщо загинула або померла людина з особливими заслугами перед Україною, тоді дружина (чоловік) та неповнолітні діти такої людини отримають одноразову фінансову виплату.

Розмір такої допомоги становить п'ять прожиткових мінімумів, визначених на момент смерті на одну особу. Про це вказано у Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

Щомісячні виплати

Згідно з Законом України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян" та Постановою Кабінету Міністрів України №79 від 20 січня 2023 року, у членів сімей загиблих Героїв України є право на отримання щомісячної грошової виплати, розмір якої залежить від показника мінімальної зарплати, встановленої станом на 1 січня календарного року.

Якщо особа одночасно має право на щомісячну грошову виплату та пенсію або державну соціальну допомогу, тоді громадянин може самостійно обрати, яку виплату хоче отримувати.

Доплати до пенсійних виплат

Згідно з Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", якщо особа, яка мала право на пенсію за особливі заслуги померла, то непрацездатні члени сім'ї можуть отримати надбавку до пенсії.

Так, якщо в сім'ї одна з осіб є непрацездатною, тоді надбавка становить 70% від суми пенсії померлого годувальника, а якщо двоє і більше непрацездатних членів — 90%.

Додаткові пільги

Члени сім'ї загиблого Героя України мають право на:

першочергове безплатне медичне обслуговування;

не платити за комуналку;

безплатне поховання та спорудження надгробка за зразком, який встановили у Кабміні України.

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