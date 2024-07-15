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В Украине выросли цены на все виды горючего — какие цены на АЗС вы увидите уже завтра

15 июля 2024 22:25
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 16 июля
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

За последние сутки выросли цены на почти все виды горючего. Удорожала стоимость бензина, дизеля и автомобильного газа. Больше всего подорожал бензин бренда А-92. Цены на него повысились на 4 копейки.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 16 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 16 июля

По данным мониторингового портала, 16 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,53 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,70 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,81 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,04 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,48 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,66 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,67 грн/л.
Сколько стоит бензин дизель и автогаз 16 июля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 16 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 16 июля

Топливо бренда "Евро-95" 16 июля будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, влажные салфетки быстро убивают руль. Влажная салфетка за год-два способна стереть с руля специальную заводскую пропитку, которую и делать экокожи устойчивой к внешнему воздействию.

Мы также писали, что полиции стало удобнее штрафовать водителей. Правоохранители начали выписывать водителям протоколы за нарушение ПДД в электронном виде.

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