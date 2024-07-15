Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 16 июля

В Украине выросли цены на все виды горючего — какие цены на АЗС вы увидите уже завтра
За последние сутки выросли цены на почти все виды горючего. Удорожала стоимость бензина, дизеля и автомобильного газа. Больше всего подорожал бензин бренда А-92. Цены на него повысились на 4 копейки.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.
Какая информация о горючем 16 июля вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 16 июля
По данным мониторингового портала, 16 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 60,04 грн/л;
- А-95 — 56,50 грн/л;
- А-92 — 53,53 грн/л;
- дизельное топливо — 52,70 грн/л;
- сжиженный газ — 26,81 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 60,04 грн/л;
- А-95 — 56,49 грн/л;
- А-92 — 53,48 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,66 грн/л;
- сжиженный газ — 26,67 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 16 июля
Топливо бренда "Евро-95" 16 июля будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.
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