Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 17 августа

Автозаправочная станция. Фото: RAU

В Украине несколько изменились цены на топливо. На украинских автозаправках подешевел бензин А-92, а также дизельное топливо — на две и три копейки соответственно. В то же время, автогаз подорожал на одну копейку, а другие виды горючего остались на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 17 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового портала, 17 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,12 грн/л;

А-95 — 56,51 грн/л;

А-92 — 53,35 грн/л;

дизельное топливо — 52,75 грн/л;

сжиженный газ — 28,13 грн/л.

A-95+ — 59,99 грн/л;

А-95 — 56,50 грн/л;

А-92 — 53,33 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,78 грн/л;

сжиженный газ — 27,93 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 17 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 17 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС Авантаж 7 — 53,45 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Напомним, повышенный расход горючего может быть связан как с манерой вождения и условиями езды, так и с состоянием автомобиля. Мы рассказывали о причинах повышенного расхода топлива и что делать, чтобы их устранить.

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