Цены на топливо 4 октября 2024 года — сколько стоит бензин, ДТ и автогаз в Украине

В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС
На украинских автозаправках растут цены на топливо. В пятницу, 4 октября, повысилась стоимость автогаза, бензина и дизтоплива.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.
Какая информация о горючем 4 октября вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 4 октября
По данным мониторингового портала, 4 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 60,14 грн/л;
- А-95 — 56,51 грн/л;
- А-92 — 53,64 грн/л;
- дизельное топливо — 52,66 грн/л;
- сжиженный газ — 33,59 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 60,14 грн/л;
- А-95 — 56,51 грн/л;
- А-92 — 53,64 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,68 грн/л;
- сжиженный газ — 32,84 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 4 октября
Топливо бренда "Евро-95" 4 октября стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 34,97 грн/л, на KLO — 34,54 грн/л, на Shell — 33,92 грн/л.
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