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В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

4 октября 2024 05:50
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо 4 октября 2024 года — сколько стоит бензин, ДТ и автогаз в Украине
Автозаправочная станция. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Святослав Мотюженко - Редактор

На украинских автозаправках растут цены на топливо. В пятницу, 4 октября, повысилась стоимость автогаза, бензина и дизтоплива.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо 4 октября в Украине.
Цены на топливо в Украине на 4 октября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на горючее на АЗС 4 октября

По данным мониторингового портала, 4 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,66 грн/л;
  • сжиженный газ — 33,59 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,68 грн/л;
  • сжиженный газ — 32,84 грн/л.
Стоимость бензина, автогаза и дизеля 4 октября на АЗС
Цены на топливо в Украине на 4 октября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 4 октября

Топливо бренда "Евро-95" 4 октября стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 34,97 грн/л, на KLO — 34,54 грн/л, на Shell — 33,92 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, эксперты рассказали что делать, когда новая машина начала дергаться. Новые автоматические коробки часто имеют адаптивные алгоритмы обучения, которые подстраиваются под манеру вождения.  

Также мы писали, какие автомобили покупали украинцы в сентябре 2024 года. Объем продаж новых авто в сентябре составил 5114 единиц, что на 36,6% меньше, чем в августе.

цены на топливо бензин АЗС цены в Украине дизтопливо автогаз

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