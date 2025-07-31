Требования о печатях для бизнеса хотят отменить — в каких сферах их не будет

Люди передают документы из рук в руки. Фото: Pexels

Кабмин Украины одобрил законопроект и поддержал отмену печатей для некоторых сфер бизнеса. Это решение позволит предпринимателям использовать этот инструмент добровольно, а не на обязательных условиях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

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Почему это важно

Правительство предлагает отказаться от в целом устаревших требований, когда бизнес обязывают использовать печати в еще двух законах. Как пояснил Алексей Соболев, который возглавляет Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, таким образом бизнес избавится от лишних расходов.

"Если парламент поддержит это решение, предприниматели больше не будут обязаны использовать печати — только по собственному желанию. Этот очередной этап дерегуляции завершит реформу, которая длилась более 10 лет. Никаких лишних расходов и двойной трактовки — все должно быть просто и удобно для бизнеса", — подчеркнул глава ведомства.

Отметим, что теперь эту правительственную инициативу должна рассмотреть Верховная Рада Украины (ВРУ).

Что изменится

Парламент просят изменить два действующих закона:

"Об организациях работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности";

"О рынках капитала и организованных товарных рынках".

Если народные депутаты проголосуют за законопроект Кабмина, то отменят обязательность использования печатей для:

организаций работодателей—- в протоколе заседания или конференций, на котором было создано объединение организаций работодателей;

финансовых учреждений — в сберегательных сертификатах банков.

Подробнее о реформе

Переход к добровольному пользованию печатей начался в Украине в 2014 году, когда был принят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения порядка открытия бизнеса". С тех пор из законодательной базы начали убирать нормы об обязательном использовании печатей и штампов.

В рамках реформы дерегуляции межведомственная рабочая группа по вопросам ускоренного пересмотра инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности пересмотрела более 1300 регуляторных инструментов для бизнеса. Из них 584 рекомендовано упростить, 456 — отменить. Сейчас из нормативного поля уже убрали 352 инструмента госрегулирования.

Напомним, что для государственных контролирующих органов ввели мораторий на проверки бизнеса. Однако запрет будет касаться не всех предпринимателей.

Также мы рассказывали, что предпринимателям надо провести аудит деятельности, чтобы проверить, существуют ли для них налоговые риски. На экваторе 2025 года нужно сверить доход с годовым лимитом.