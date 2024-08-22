Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 23 августа 2024 года

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

За последние сутки цены на топливо в Украине выросли. Больше всего подорожал автогаз — его стоимость повысилась на 18 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 23 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового портала, 23 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:

A-95+ — 60,12 грн/л;

А-95 — 56,50 грн/л;

А-92 — 53,35 грн/л;

дизельное топливо — 52,76 грн/л;

сжиженный газ — 28,33 грн/л.

A-95+ — 60,05 грн/л;

А-95 — 56,50 грн/л;

А-92 — 53,35 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,77 грн/л;

сжиженный газ — 28,09 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 23 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 23 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Напомним, в Верховной Раде Украины провалили голосование за блокирующие постановления против повышения акцизов на горючее. Соответственно, в ближайшее время законопроект №11256-2 вступит в силу.

Мы также писали, что эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире День.LIVE заявил, что в Украине с 1 сентября возрастут акцизы на бензин, дизель и сжиженный газ. Удорожание будет незначительным, однако приведет к росту цены на горючее на АЗС.