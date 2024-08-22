Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине подорожало топливо — какие будут цены на АЗС завтра arrow

В Украине подорожало топливо — какие будут цены на АЗС завтра

22 августа 2024 22:25
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 23 августа 2024 года
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

За последние сутки цены на топливо в Украине выросли. Больше всего подорожал автогаз — его стоимость повысилась на 18 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

Читайте также:

Какая информация о топливе 23 августа вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине 23 августа 2024 года
Цены на топливо в Украине на 23 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 23 августа

По данным мониторингового портала, 23 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:

  • A-95+ — 60,12 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,35 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,76 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,33 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,05 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,35 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,77 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,09 грн/л.
Какая стоимость бензина дизеля и автогаза в Украине 23 августа 2024 года
Цены на топливо в Украине на 23 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 23 августа

Топливо бренда "Евро-95" 23 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, в Верховной Раде Украины провалили голосование за блокирующие постановления против повышения акцизов на горючее. Соответственно, в ближайшее время законопроект №11256-2 вступит в силу.

Мы также писали, что эксперт топливного рынка Сергей Куюн в эфире День.LIVE заявил, что в Украине с 1 сентября возрастут акцизы на бензин, дизель и сжиженный газ. Удорожание будет незначительным, однако приведет к росту цены на горючее на АЗС.

бензин деньги АЗС цены в Украине цены топливо дизтопливо рынок топлива автогаз Цены на топливо

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:59 Клименко очертил главные задачи в направлении политики поддержки ветеранов

Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

22:55 Получение статуса УБД — как это сделать через командира части

22:33 В Николаевской области работник Энергоатома отказался служить — что решил суд

22:31 Свет будет, но есть нюанс — как завтра будут действовать графики отключения в Киеве

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

22:26 Воздушные силы показали точный удар по позициям россиян в Курской области

22:25 В Украине подорожало топливо — какие будут цены на АЗС завтра

22:21 В Укрэнерго дали графики отключений на Одесчине на завтра — детали

22:04 В Харькове прогремел мощный взрыв

21:59 Лучше на передовой — раненый боец Третьей штурмовой объяснил, почему не хочет служить в ТЦК

22:59 Клименко очертил главные задачи в направлении политики поддержки ветеранов

22:55 Получение статуса УБД — как это сделать через командира части

22:33 В Николаевской области работник Энергоатома отказался служить — что решил суд

22:31 Свет будет, но есть нюанс — как завтра будут действовать графики отключения в Киеве

22:26 Воздушные силы показали точный удар по позициям россиян в Курской области

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

22:25 В Украине подорожало топливо — какие будут цены на АЗС завтра

22:21 В Укрэнерго дали графики отключений на Одесчине на завтра — детали

22:04 В Харькове прогремел мощный взрыв

21:59 Лучше на передовой — раненый боец Третьей штурмовой объяснил, почему не хочет служить в ТЦК

21:33 Только два вида повесток могут вручить на улице работники ТЦК

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку