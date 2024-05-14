Цены на топливо в Украине по состоянию на 15 мая - сколько стоит бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских АЗС упали цены на топливо. Снизилась стоимость бензина, дизеля и автогаза. Больше всего подешевело дизельное топливо. Цены на него упали в среднем на 9 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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По данным мониторингового сайта, 15 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,47 грн/л;

А-95 — 55,84 грн/л;

А-92 — 52,27 грн/л;

дизельное топливо — 53,11 грн/л;

сжиженный газ — 26,69 грн/л.

A-95+ — 59,46 грн/л;

А-95 — 55,89 грн/л;

А-92 — 52,41 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 53,78 грн/л;

сжиженный газ — 27,19 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 15 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

15 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 54,00 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего можно купить также на АЗС RLS — 52,40 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 50,40 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Напомним, с января 2024 года в Telegram работает официальный чат-бот Главного сервисного центра МВД для поиска свободных талонов на сдачу практического экзамена для получения водительского удостоверения. В мае функции ТалонБота значительно расширили.

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