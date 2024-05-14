Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине падают цены на бензин — сколько будет стоить топливо завтра arrow

В Украине падают цены на бензин — сколько будет стоить топливо завтра

14 мая 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 15 мая - сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских АЗС упали цены на топливо. Снизилась стоимость бензина, дизеля и автогаза. Больше всего подешевело дизельное топливо. Цены на него упали в среднем на 9 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 15 мая вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине по состоянию на 15 мая
Цены на топливо в Украине на 15 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 15 мая

По данным мониторингового сайта, 15 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,47 грн/л;
  • А-95 — 55,84 грн/л;
  • А-92 — 52,27 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,11 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,69 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 59,46 грн/л;
  • А-95 — 55,89 грн/л;
  • А-92 — 52,41 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 53,78 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,19 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 15 мая
Цены на топливо в Украине на 15 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 1 5 мая

15 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 54,00 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего можно купить также на АЗС RLS — 52,40 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 50,40 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 57,49 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,70 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, с января 2024 года в Telegram работает официальный чат-бот Главного сервисного центра МВД для поиска свободных талонов на сдачу практического экзамена для получения водительского удостоверения. В мае функции ТалонБота значительно расширили.

Ранее мы писали, что за последнее десятилетие количество полностью электрических кроссоверов стремительно возросло. Сегодня независимо от бюджета, сферы использования или стиля, найдется автомобиль, удовлетворяющий любые потребности автолюбителей.

бензин
авто
Украина
цены в Украине
дизтопливо
рынок топлива
автогаз

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников